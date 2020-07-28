Во Франции отмечают 100-летие со дня рождения героя "Нормандии-Неман"

ТАСС, 28 июля. Франция отмечает во вторник 100-летие со дня рождения военного летчика Ролана де ла Пуапа (1920-2012). В годы Второй мировой войны он внес свой вклад в Победу над фашизмом, командуя эскадрильей полка "Нормандия-Неман".

"Граф Ролан де ла Пуап родился 28 июля 1920 года в фамильном замке Гранж-Фор в Центральной Франции, - напомнил историк ассоциации "Мемориал Нормандии-Неман" Ив Донжон. - По рождению он принадлежал к аристократической семье, один из его предков был французским послом в России".

С юных лет Ролан де ла Пуап мечтал об авиации, отметил историк. Свой диплом летчика он получил в возрасте 18 лет в мае 1939 года, когда по Европе уже бродил призрак Второй мировой войны.

По призыву де Голля

"Сознавая опасность, которую представляла Германия, Ролан готовился защищать страну, - отметил исследователь. - В декабре 1939 года он взял обязательство служить во французской армии до конца войны". В июне 1940 года после знаменитого обращения генерала де Голля он вступил в ряды возглавляемых им патриотов. Де ла Пуап прибыл в Лондон, где в то время находилась штаб-квартира "Сражающейся Франции". Он был принят сержантом в состав ВВС сил освобождения.

Летом 1942 года, выразив желание служить в составе формируемой особой эскадрильи "Нормандия", молодой летчик поднялся в Шотландии на борт корабля, чтобы совершить затем долгое путешествие к берегам Африки, где проходили подготовку французские авиаторы-добровольцы. Они решили отправиться на фронт в Россию, чтобы вместе с советскими летчиками бороться против нацистской Германии.

Свою первую победу на Восточном фронте лейтенант де ла Пуап одержал 31 августа 1943 года, сбив "юнкерс" в районе Ельни. Уже спустя несколько месяцев число сбитых им лично самолетов выросло до восьми. Он дальше умножил свои победы. В октябре 1944 де ла Пуап дважды в течение дня сбивал немецкие штурмовики. "В ноябре 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза, - отметил Ив Донжон. - Такое звание очень редко присваивалось иностранцам. Эта высшая в Красной Армии награда венчала доблесть, талант и отвагу 24-летнего французского летчика, посвятившего все свои силы борьбе с общим врагом".

О заслугах французского летчика говорят и российские историки. "Де ла Пуап участвовал в боях за Орел, Брянск, Смоленск, Витебск, Минск, Кенигсберг и другие города, прошел с полком весь боевой путь. По сравнению с другими сослуживцами, у него был достаточно крупный боевой счет - он сбил 18 самолетов, семь лично и девять в группе. В основном он уничтожал истребители, хотя на его счету есть и бомбардировщики, в основном пикирующие, и даже один самолет-разведчик", - рассказал ТАСС главный специалист научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.

По словам Буранова, де ла Пуап стал героем Советского Союза за свои подвиги. "Надо отметить, что это было не демонстративное награждение, а оценка его боевых заслуг. Любопытно, что ему был присвоен орден Ленина, который давался вместе с медалью "Золотая Звезда", это уникальный случай, поскольку всего порядка десяти иностранцев за годы войны были удостоены самой высокой награды Советского Союза - несколько английских пилотов, которые участвовали в обороне Мурманска, и несколько французов", - отметил историк.

18 побед в воздушных боях

По словам летописца знаменитого полка Ива Донжона, "восемнадцать побед в воздушных боях поставили де ла Пуапа в ряд лучших французских летчиков в период Второй мировой войны". "В июне 1945 года во главе 3-й эскадрильи капитан де ла Пуап прибыл за штурвалом Як-3 в парижский аэропорт Ле-Бурже, - отметил историк. - Вернувшихся с фронта героев встречали парижане, пришедшие приветствовать прославленных пилотов "Нормандии-Неман".

Выполнив свой долг, де ла Пуап оставил военную службу в 1947 году, чтобы участвовать в восстановлении экономики. Его талант изобретателя был востребован во многих отраслях - от аграрной до автомобилестроения. Жители коммуны Шампинье в департаменте Марна и Луара избрали его своим мэром. Эта была также дань уважения отцу летчика, погибшему в боях за Францию в мае 1940 года. По распоряжению президента французской республики Николя Саркози Ролан де ла Пуап был удостоен высшей награды Франции - Большого креста Почетного легиона.

После его смерти в октябре 2012 года французская армия с высшими почестями проводила в последний путь героя Франции и России.

Французский космонавт о герое "Нормандии-Неман"

С большой теплотой о легендарном авиаторе отозвался в интервью ТАСС французский космонавт генерал Мишель Тонини. "Это выдающийся летчик, - сказал он о полковнике де ла Пуапе. - Его огромная храбрость как пилота, личная отвага вошли в легенду".

Тонини отметил, что в самом начале своей летной биографии де ла Пуап оказался перед выбором - отправиться в Англию в состав британских ВВС или же в Россию. "Он выбрал Россию, где ему предстояло летать на русском самолете Як-1 и бок о бок со своими русскими товарищами вести борьбу с нацистской авиацией, - подчеркнул генерал. - В составе сначала эскадрильи, а затем полка "Нормандия-Неман" де ла Пуап оставался на русском фронте до самого конца войны в 1945 году. На его счету было множество побед в воздушных боях".

В историю французской авиации де ла Пуап, отметил генерал, "вошел как разносторонне одаренный и очень смелый человек - не только как военный, но и как промышленник, изобретатель". Ему принадлежало много изобретений во Франции. В конце 60-х он спроектировал по заказу компании Citroen кузов для ее вездехода "Мегари" (Citro n M hari). Он также стал автором идеи центра морской фауны Marineland в Антибе.

Полк "Нормандия-Неман", отметил Тонини, играл важную роль и в послевоенное время. "Перед космическими полетами мне довелось целый год служить в его рядах, осваивать разные виды самолетов, - рассказал космонавт. - Я гордился тем, что служу в полку, связанном особыми узами дружбы с Россией, которые родились в годы Второй мировой войны. Солидарность, отвага, героизм стали законом этой воинской части".

"В знак этой исторической дружбы авиаторов наших стран я взял в свой первый космический полет в 1992 году на борт российского корабля эмблему нашего авиаполка", - рассказал французский космонавт. Он сообщил, что собирается вновь приехать в Москву, когда будут отменены ограничения, связанные с пандемией. "Небо, авиация, космос всегда будут привлекать молодежь, - убежден Тонини. - Кстати, большинство наших космонавтов сегодня говорят по-русски".