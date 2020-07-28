Дегтярев сообщил, что власти Хабаровского края наведут порядок в лесной отрасли

ХАБАРОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края совместно с надзорными и правоохранительными органами наведут порядок в лесной отрасли региона. Об этом сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев в прямом эфире в Instagram.

"Дмитрий Николаевич Кобылкин, министр природы [РФ] также на связи. Мы с ним обсудили состояние лесов. С лесами просто беда - тащат и тащат, пилят, жгут, и к народному достоянию относятся предприниматели и иногда и местные жители очень плохо. Эту ситуацию будем исправлять", - сказал Дегтярев.

Он добавил, что к решению проблем в лесной отрасли будут привлекать надзорные и правоохранительные органы.

Лесами покрыто 67% территории Хабаровского края. Общая площадь лесного фонда региона составляет около 75 млн га, из которых 70% приходится на покрытые лесом земли. Общий запас древесины на корню в крае превышает 5 млрд кубометров.

Правоохранительные органы периодически возбуждают уголовные дела, связанные с незаконной рубкой леса в Хабаровском крае. Одно из последних крупных - дело компании "Азия лес", бывшее руководство которой, по мнению силовых ведомств, незаконно получило из федерального бюджета более 1 млрд рублей субсидии и вырубило лес на сумму свыше 9 млрд рублей.