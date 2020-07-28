Глава Амурской области: митинги в Хабаровске вызваны социальными проблемами края

ТАСС, 28 июля. Несогласованные митинги, которые проходят в Хабаровском крае, связаны в первую очередь с социальными проблемами региона. Такое мнение во вторник высказал глава соседней Амурской области Василий Орлов.

"То, что связано с митингами в Хабаровске, здесь вопрос не столько в фамилии губернатора, сколько в целом букет проблем, недовольства людей <...> Это комплекс вопросов. Нужно максимально встраивать людей в диалог. Нужно уметь людей слушать", - сказал Орлов во время прямого эфира в Instagram.

Он отметил, что с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом у него "хорошие, конструктивные отношения", и высоко оценил его работу на посту главы региона. По поводу уголовного дела в отношении Фургала Орлов выразил уверенность, что "дыма без огня нет". "Считаю, такие резонансные уголовные дела должны широко освещаться в прессе, тогда у людей не будет вопросов", - добавил амурский губернатор.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ об отставке Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Это произошло после его задержания и ареста. По версии следствия, Фургал причастен к организации убийств предпринимателей и покушению на убийство, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Как и Фургал, он является членом ЛДПР.

На Дальнем Востоке, включая Амурскую область, больше двух недель проходят несогласованные акции в поддержку Фургала.