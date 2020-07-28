Главгосэкспертиза одобрила проект филиала онкодиспансера в Набережных Челнах

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Казанский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект строительства в городе Набережные Челны (Татарстан) филиала Республиканского клинического онкодиспансера. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"Казанский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство в Набережных Челнах филиала Республиканского клинического онкологического диспансера. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Главгосэкспертизе России, здание примкнет к больнице скорой медицинской помощи, расположенной по адресу: Набережночелнинский проспект, 18. Общая площадь г-образного корпуса онкоцентра составляет 6 415 кв. метров. На первом этаже предусмотрено отделение лучевой диагностики с кабинетами МРТ, РКТ и ангиографии, а также два рентгеновских кабинета, кабинеты УЗИ и маммографии. Там также оборудуют отделение выездной бригады паллиативного отделения.

На втором этаже разместят диагностическое отделение и административный блок с залом консилиума, на третьем - эндоскопическое отделение, отделение функциональной диагностики и лаборатории, на четвертом - дневной стационар химиотерапии на 16 коек и отделение амбулаторной хирургии с двумя операционными. В ходе реализации проекта также построят радиологический корпус мощностью 60 посещений в смену, или 30 тыс. сеансов лучевой терапии в год.

Проектом также запланировано сооружение дизель-генераторной установки мощностью 120 кВт и установка криогенного газификатора для снабжения онкоцентра медицинским кислородом производительностью 100 кубометров в час.

"Финансирование строительства осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан. Проектную документацию подготовило ГУП Республики Татарстан "Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма "Татинвестгражданпроект", - уточняется в сообщении.