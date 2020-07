В России выявили более 45 тыс. случаев хронического гепатита C в 2019 году

"Пик хронического гепатита C в РФ был в 2009 году, и с того момента заболеваемость медленно начала снижаться. Но динамика не очень быстрая. Если мы обратим внимание на абсолютные цифры, поймем, что проблема является очень значимой для России: более 45 тыс. вновь выявленных случаев хронического гепатита C в РФ в год", - сказал он, представив данные на конец прошлого года.

По словам Чуланова, Россия находится в числе стран, для которых вирусный гепатит С по-прежнему является очень значимой проблемой. Инфекционист отметил, что доступность лечения гепатита C в России еще не высока. "Пока накапливается пул пациентов с хроническим гепатитом C. У нас есть прекрасные, высоко эффективные препараты для гепатита C, которые мы можем использовать, мы имеем все необходимое, чтобы начать решать эту проблему", - отметил он, добавив, что повышение доступности лечения хронического гепатита C - одна из основных задач в РФ на сегодняшний день.

Говоря о заболеваемости острым гепатитом B, Чуланов указал, что она демонстрирует быстрое снижение и в 2019 году было зафиксировано 0,6 случаев на 100 тыс. населения. "Это близко к тем цифрам, которые мы имеем в развитых странах Западной Европы", - заметил эксперт.

Как считает главный внештатный инфекционист Минздрава, такая статистика связана с масштабными программами вакцинопрофилактики, которые реализуются в РФ. "На конец 2019 года в России было вакцинировано более 105 млн человек. Это более двух третей всего населения, это большое достижение", - сказал он.

Вирусный гепатит - это воспаление тканей печени вследствие поражения вирусом. Существует пять основных вирусов гепатита - А, В, С, D и E. Наиболее характерными симптомами гепатита являются пожелтение кожи и белков глаз, чрезмерная утомляемость, тошнота, рвота и боли в области живота. Однако очень часто вирусный гепатит, особенно гепатит С, протекает без желтухи и каких-либо других ярких симптомов. При отсутствии своевременного лечения хронический вирусный гепатит может привести к развитию фиброза, цирроза или рака печени. В 2019 году Чуланов сообщал ТАСС, что более 3,5 млн жителей России живут с хроническим гепатитом С.