В Волгограде 93-летний ветеран вылечился от пневмонии, вызванной коронавирусом

ВОЛГОГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны из Волгограда, которому исполнилось 93 года, вылечился от внебольничной пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, сообщил во вторник журналистам главный внештатный специалист-гериатр комитета здравоохранения Волгоградской области Олег Кириллов.

"Вчера выписали (из госпиталя ветеранов войн) участника Великой Отечественной войны, ему 93 года. Выписали с диагнозом "вероятная коронавирусная внебольничная пневмония", - сказал Кириллов.

Он отметил, что объем поражения был "не такой большой - 25%", ветеран прошел курс лечения, "все тесты у него отрицательные".

По данным оперативного штаба, в Волгоградской области на 28 июля зарегистрировано 8 870 случаев новой коронавирусной инфекции, за минувшие сутки 92 случая. Выписались из больниц 5 201 человек, 61 человек умер.