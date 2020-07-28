{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Волгограде 93-летний ветеран вылечился от пневмонии, вызванной коронавирусом

Его легкие были поражены на 25%

ВОЛГОГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны из Волгограда, которому исполнилось 93 года, вылечился от внебольничной пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, сообщил во вторник журналистам главный внештатный специалист-гериатр комитета здравоохранения Волгоградской области Олег Кириллов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Вчера выписали (из госпиталя ветеранов войн) участника Великой Отечественной войны, ему 93 года. Выписали с диагнозом "вероятная коронавирусная внебольничная пневмония", - сказал Кириллов.

Он отметил, что объем поражения был "не такой большой - 25%", ветеран прошел курс лечения, "все тесты у него отрицательные".

По данным оперативного штаба, в Волгоградской области на 28 июля зарегистрировано 8 870 случаев новой коронавирусной инфекции, за минувшие сутки 92 случая. Выписались из больниц 5 201 человек, 61 человек умер.

Теги
РоссияВолгоградская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Минпромторг: россиянам хватит средств защиты в случае второй волны коронавируса
В стране создано большое количество мощностей по производству масок, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов
Читать полностью