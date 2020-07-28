Курбан-байрам объявили в Адыгее выходным днем

МАЙКОП, 28 июля. /ТАСС/. Мусульманский праздник Курбан-байрам, который верующие отмечают в этом году 31 июля, объявлен в Адыгее выходным днем. Соответствующий указ подписал во вторник глава республики Мурат Кумпилов.

"В целях создания благоприятных условий для празднования религиозного праздника Курбан-байрам, учитывая ходатайство Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края, определить, что в исполнительных органах госвласти Республики Адыгея, Администрации главы Республики Адыгея и кабинета министров Республики Адыгея 31 июля 2020 года является выходным днем", - говорится в указе главы республики.

Органам местного самоуправления и другим органам власти, руководителям организаций независимо от форм собственности рекомендовано предоставить работникам выходной день, сообщается в тексте указа.

Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края из-за продолжающегося роста числа заразившихся коронавирусом рекомендовало верующим Адыгеи и Кубани отметить в этом году Курбан-байрам в кругу семьи, сообщил ТАСС заместитель муфтия Адыгеи и Кубани Ибрагим Шхалахов. "В мечетях и на прилегающих к ним территориях коллективные молитвы, приуроченные к празднику Ид аль-Адха (Курбан-байрам), проводиться не будут. Отменены до особого распоряжения и пятничные коллективные молитвы (джума-намаз)", - сказал он.

Из-за неблагополучной эпидобстановки в республике временно закрыли две мечети в городе Адыгейске и ауле Кошехабль. При посещении остальных мечетей верующие должны пользоваться масками, перчатками, соблюдать дистанцию не менее полутора метров, добавил собеседник агентства.

Адыгея находится на третьем этапе снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. По данным регионального оперативного штаба, в республике коронавирусная инфекция выявлена у 2 642 человек (плюс 38 человек за последние сутки), на лечении находятся 569 человек. С начала пандемии в республике выздоровели 2 053 человека, умерли 20. Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Майкопе (826) и Тахтамукайском районе (502).

О Курбан-байраме

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. В Адыгее и Краснодарском крае сегодня проживает более 500 верующих мусульман.