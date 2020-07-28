Власти Забайкалья разрешили возобновить работу всем сферам бизнеса

ЧИТА, 28 июля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края разрешило возобновить работу кинотеатрам, гостиницам, саунам и другим сферам бизнеса, которые прервали свою деятельность из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Зампред правительства региона Александр Бардалеев ранее рекомендовал открыть пляжи, общепит, детские образовательные учреждения, гостиницы, бассейны и сауны, аттракционы, кинотеатры, театры и концертные организации, библиотеки и читальные залы. Исходя из динамики заболеваемости, предложение поддержала главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа", - говорится в сообщении. Уточняется, что предприятия смогут открыться с 29 июля.

Также власти разрешили открыться детским садам при соблюдении строгих гигиенических требований. Условие распространяется и на прочие организации, в том числе на кинотеатры, сотрудники которых должны обеспечить социальное дистанцирование в 1 метр, если это не члены одной семьи.

По данным на 28 июля в Забайкальском крае зарегистрировано 4 059 случаев заражения коронавирусом, в том числе 9 - за последние сутки. Выписаны 3 603 человека, 47 пациентов умерли. Власти региона с июля начали постепенно снимать ограничения для населения и бизнеса. В частности, работу ранее возобновили базы отдыха, летние кафе, фитнес-центры, библиотеки, санаторно-курортные организации, пляжи.

При этом власти продлили до конца августа обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет и сохранили обязательный масочный режим.