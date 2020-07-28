В Приморье возобновили плановую госпитализацию в специализированных медучреждениях

"В Приморье возобновлена плановая госпитализация в специализированные учреждения. Соответствующий приказ подготовило министерство здравоохранения края. Допуск к возобновлению плановой госпитализации пациентов получили 19 медицинских организаций", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Приморского края Анастасии Худченко, это учреждения, которые соответствуют всем критериям "чек-листа для оценки системы эпидемиологической безопасности". Также с прошлой недели возобновлена госпитализация для проведения ЭКО. Во всех учреждениях здравоохранения строго обязателен масочный режим. Посещение больных в стационарах запрещено.

Всего в регионе с начала эпидемии диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 6 500 человек, 4 953 - выздоровели, 74 умерли. В крае продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение социальной дистанции при посещении магазинов, парков и других общественных мест. При этом уже открыты заведения общественного питания, гостиницы, торговые центры.