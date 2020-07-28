Экс-сотрудник ФБР США Стржок пишет книгу об "угрозе" со стороны Трампа

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Дискредитировавший себя бывший ответственный сотрудник ФБР США Питер Стржок намерен опубликовать книгу об "угрозе", которую якобы представляет собой президент Дональд Трамп. Об этом сообщила во вторник пресс-служба одного из американских издательских домов, подписавшая контракт со Стржоком.

По ее свидетельству, продажа книги бывшего сотрудника контрразведывательного управления ФБР начнется в преддверии всеобщих выборов в США, намеченных на 3 ноября. В магазины книга Стржока поступит 8 сентября.

Стржок в 2016 году заявлял коллеге и любовнице Лизе Пейдж о намерении воспрепятствовать избранию Трампа президентом, впоследствии был уволен из рядов ФБР и подал в суд на американскую администрацию.

По выражению издательства, книга Стржока призвана "раскрыть угрозу со стороны президента Трампа". К моменту бесславного увольнения из ФБР Стржок "видел более чем достаточно", чтобы подозревать главу государства в том, что он находится под влиянием России, утверждается в пресс-релизе.

В нем также говорится, что Стржок при подготовке книги опирался на свой продолжительный опыт работы в ФБР, в том числе роль при аресте в 2010 году ряда сотрудников российской разведки в США, работавших под неофициальным прикрытием. Это дело стало следствием предательства. Кроме того, Стржок учитывает работу в качестве "ведущего агента в расследовании [Роберта] Мюллера", рисуя картину якобы имеющего место "иностранного влияния на высшие уровни" правительства США.

Мнение разведки США

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году спецслужбы США инкриминируют России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между российскими властями и Трампом. В итоге бывший директор ФБР Мюллер признал, что никакого сговора не было.

Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.