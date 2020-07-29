{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приморье выделят около 22 млн рублей на подготовку детей из многодетных семей к школе

Полученную единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка можно будет потратить на покупку школьных принадлежностей

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Многодетным семьям Приморского края помогут подготовить детей к новому учебному году. На эти цели в краевом бюджете предусмотрели около 22 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба краевого правительства.

"Почти 197,5 млн рублей запланировано в бюджете Приморья этого года на реализацию краевого закона о поддержке многодетных семей. Около 22 млн из них - на компенсации расходов при подготовке детей к школе", - пояснили в пресс-службе.

Размер единовременной выплаты на каждого школьника в многодетной семье составит 5 тыс. рублей. Деньги можно потратить на покупку школьных принадлежностей. Кроме выплаты в 5 тыс. рублей для школьников, на каждого ребенка в многодетной семье независимо от возраста предоставляется выплата в 2,5 тыс. рублей. Ее также можно использовать на школьно-письменные принадлежности и другие нужды детей.

"Для получения компенсации необходимо обратиться в МФЦ и предоставить хорошо читаемые чеки", - добавили в пресс-службе.

Помощь многодетным семьям в Приморском крае оказывается в рамках региональной программы "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанной до 2027 года.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Пандемия COVID-19
Что за коронавирус "нового типа" нашли во Вьетнаме? Пора бежать за гречкой?
27 июля вьетнамский Национальный координационный комитет по профилактике и контролю за распространением COVID-19 выпустил коммюнике, где говорится о заражениях "новым, более заразным типом" коронавируса. Эта новость звучит тревожно, но, скорее всего, из-за нее не стоит переживать
Читать полностью