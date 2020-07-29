В 2019 году в России на ВИЧ-инфекцию прошли тестирование 28% населения

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Около 28% населения в России прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2019 году. Об этом сообщил главный внештатный детский специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России, руководитель Научно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей Евгений Воронин.

"Всего лишь за четыре года удалось увеличить охват тестированием в России на 10 млн человек. В прошлом году на ВИЧ-инфекцию было обследовано 28% населения нашей страны, в два раза увеличился охват антиретровирусной терапией. Все это привело к снижению [числа] новых случаев ВИЧ-инфекции в прошлом году на 7%", - сказал он в среду на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-режиме. Охват тестированием на ВИЧ, по данным Минздрава, в 2018 году составлял 25,9% населения.

Воронин рассказал, что на начало этого года 99% детей с ВИЧ-инфекцией в России состояли на учете в центрах профилактики борьбы со СПИДом. При этом 95% из них получали антиретровирусную терапию, почти 90% имели неопределяемый уровень вирусной нагрузки, что, по словам эксперта, является очень хорошим результатом.

Однако Воронин отметил, что существует тенденция постоянного увеличения доли подростков среди детей с ВИЧ. "Еще несколько лет назад это было 30%, сегодня это 50%. И ближайшие три-четыре года подростки составили бы до 70% детей с ВИЧ-инфекцией. Если мы это упустим, то ситуация может кардинально измениться", - подчеркнул он.

Препараты для лечения ВИЧ у детей

Воронин также сообщил, что лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции у детей существует в два раза меньше, чем для взрослых.

"К сожалению, вообще лекарственных препаратов для детей в два раза меньше, чем для лечения взрослых", - сказал он. Эксперт добавил, что проходит пять-шесть лет с момента появления препаратов, которые изначально были для взрослых, чтоб их можно было применять у детей, "это достаточно долгий период".

Воронин также отметил, что удалось снизить показатель вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Сейчас она составляет менее 1,5%.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает иммунную систему и ослабляет защиту организма от широкого ряда инфекций и болезней, в том числе некоторых типов рака. У ВИЧ-инфицированных постепенно развивается иммунодефицит. Инфекция может передаваться при незащищенном сексуальном контакте, переливании зараженной крови, совместном использовании зараженных игл, шприцев или других острых инструментов, а также от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания. Последней стадией заболевания, развивающегося при инфицировании вирусом, является СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), когда организм человека теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей.