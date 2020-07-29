В России на аппаратах ИВЛ в реанимации находятся 3 тыс. пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Около 3 тыс. пациентов в России находятся в реанимации на аппаратах ИВЛ. Об этом заявил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В реанимационных отделениях на аппаратах искусственной вентиляции легких сегодня находятся 3 тыс. пациентов",- сказал он на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с участием президента РФ Владимира Путина.

Мурашко также отметил, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом в России в целом снижается с середины июня, но растет в регионах, где игнорируются ограничительные меры. "В тех регионах, где происходит игнорирование населением противоэпидемиологических мер и гигиенических мероприятий, отмечается подчас повышение поступления пациентов с новой коронавирусной инфекцией в медицинские организации <…> С середины июня в целом эпидобстановка улучшалась, мы наблюдаем постепенное снижение числа госпитализированных пациентов, но тем не менее пока работаем с достаточно большим количеством этих пациентов", - сказал Мурашко.

Резервные запасы лекарств и медицинских изделий уже подготовлены к осенне-зимнему эпидемическому сезону, отметил министр. "В целях подготовки к осенне-зимнему сезону созданы в том числе резервы лекарственных препаратов, медицинских изделий. В том числе по каждому препарату у нас сформированы запасы", - сказал он.