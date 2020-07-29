ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности продлен в Приморском крае до 14 августа. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Олег Кожемяко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Режим повышенной готовности продлен в Приморье до 14 августа", - говорится в сообщении.

Режим предусматривает ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и при необходимости перчаток, соблюдение социальной дистанции при посещении магазинов, парков и других общественных мест. Все еще запрещается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных (кроме зоопарков), культурных, физкультурных, спортивных (за исключением тренировок спортивных команд по игровым видам спорта), просветительских (за исключением пешеходных экскурсий группами до пяти человек), рекламных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан.

Не допускается и оказание соответствующих услуг, в том числе в театрах, кинотеатрах, ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах (детских развлекательных центрах), иных развлекательных и досуговых заведениях, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

При этом уже открыты заведения общественного питания, гостиницы и торговые центры.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус подтвержден у 6 608 человек, 5 100 - выздоровели, 77 умерли.