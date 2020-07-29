Около 20 российских СМИ стали участниками проекта "Адаптация" о будущем после пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Общероссийский проект для СМИ "Адаптация" об осмыслении глобальных последствий пандемии коронавируса, открывшийся на платформе Союза журналистов России в мае, с момента запуска собрал вместе около двух десятков участников из разных городов и регионов страны. Итоги 70 дней основного этапа организаторы подвели в среду в петербургском информцентре ТАСС.

Петербургское отделение Союза журналистов несколько месяцев назад стало инициатором этого проекта. Принять участие в нем могло любое зарегистрированное российское СМИ, которое придерживается принципов ответственной журналистики. Участники беседовали с политиками, учеными, деятелями культуры, экспертами в разных областях науки, публиковали интервью и другие материалы о последствиях пандемии. Проект позволяет перепечатывать эти публикации другим участникам из различных регионов страны.

"Мы стартовали <…> 20 мая, и сегодня 70 дней проекта. За это время к нам присоединились около 20 российских СМИ - не только из Санкт-Петербурга. На первом этапе [это] "Петербургский дневник", телеканал "Санкт-Петербург", "Аргументы и факты - Санкт-Петербург", "Казанские ведомости", "Ставропольская правда", "Восточно-Сибирская правда". Потом получились еще дополнения, к нам присоединились "Ярославский агрокурьер", "Тагильский рабочий" из Нижнего Тагила, "Псковская правда", "Новгородская правда", "Областная газета" их города Екатеринбурга <…>. То есть, вот такой широкий охват - и географический, и с точки зрения технологий, потому что есть сайты, есть газеты, есть телеканалы", - рассказал на пресс-конференции координатор проекта, председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих.

От урбанистики до геополитики

По его словам, за это время вышли около 90 статей и интервью с ведущими российскими экспертами. В их числе - гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук Александринского театра Валерий Фокин, писатель Евгений Водолазкин, заслуженный тренер России Михаил Рахлин, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Евгений Шляхто и многие другие.

"Они высказывали свое видение того, что происходит сейчас, и к чему мы придем после того, как завершится пандемия, как она повлияет на наше будущее и нашу жизнь", - отметил Шерих. По некоторым темам получились даже своего рода заочные дискуссии, добавил он. К примеру, разные точки зрения выражались по вопросу об объятиях и рукопожатиях: одни эксперты считают, что они останутся как традиция, уходящая корнями в древность, а другие уверены, что такие ритуалы утратят свое значение на фоне новых поведенческих привычек, устоявшихся на фоне пандемии.

Главный редактор официального издания правительства Санкт-Петербурга "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов рассказал, что для газеты (участник "Адаптации" с первого этапа) июль стал "ударным месяцем внутри проекта", были выпущены 14 публикаций с экспертами абсолютно в разных сферах - от медицины до спорта, от урбанистики до геополитики. "В самом стартовом периоде проекта было много разговоров о том, что мир никогда не станет прежним, и мы это повторяли как мантру. А сейчас, к окончанию июля, тональность как раз изменилась в сторону того, что больше экспертов, больше профессионалов в своих отраслях стали говорить о том, что ничего в глобальном смысле не поменяется. Это интересный тренд, который я хотел бы, наверное, выделить", - отметил он, рассуждая о том, как поменялась тональность публикаций за время работы проекта.

Вместе с тем, координатор "Адаптации" отметил, что проект не завершается в полной мере. В частности, по его словам, есть СМИ, присоединившиеся к нему совсем недавно и еще не успевшие опубликовать запланированные материалы. "Завершается основная фаза [проекта]. Будут появляться еще материалы, возможно, будут появляться новые какие-то желающие в нем поучаствовать - мы не будем никому отказывать", - сказал Шерих.