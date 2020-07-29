Школу на Кубани, о которой спрашивали Путина, перепрофилируют для переподготовки педагогов

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ намерено перепрофилировать территорию лишенной лицензии школы-интерната имени М. П. Щетинина в Краснодарском крае, о которой на пресс-конференции в конце 2019 года задали вопрос президенту РФ Владимиру Путину, в образовательный центр для переподготовки педагогов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе депутата Госдумы Натальи Костенко.

В марте Арбитражный суд Краснодарского края аннулировал лицензию на образовательную деятельность школы-интерната имени М. П. Щетинина, удовлетворив исковое заявление Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. В ходе заседания представители министерства сообщали, что среди грубых нарушений в деятельности лицея выявили отсутствие стадиона для спортивного воспитания учащихся и лицензии на осуществление медицинской деятельности в учреждении.

"Депутат Госдумы Наталья Костенко провела переговоры с Министерством просвещения РФ по судьбе бывшего лицея им. М. П. Щетинина. Депутат обсудила использование пустующей уже год базы лицея-интерната с курирующим заместителем министра просвещения Виктором Басюком. Тот сообщил, что министерство прорабатывает возможность размещения в с.Текос на базе лицея Федерального центра переподготовки педагогических кадров, так как использовать непосредственно для обучения детей территорию и помещения лицея невозможно - не соответствуют стандартам", - говорится в сообщении.

По словам Костенко, министерство намерено прилечь к работе центра бывших сотрудников лицея. "Договорились осенью провести рабочую встречу по более детальному обсуждению реализации этих планов министерства", - приводит пресс-служба ее слова.

На большой пресс-конференции в прошлом году Путину задали вопрос о ситуации со школой Михаила Щетинина, которая использовала нестандартные методики преподавания, но некоторое время назад была закрыта. Путин обещал обсудить вопрос с местными властями.

Ранее в ходе проверки Министерством образования Краснодарского края, региональным управлением Роспотребнадзора, МЧС и другими ведомствами было выявлено 39 нарушений, некоторые из них касались условий проживания детей. По данным Министерства образования Краснодарского края, также лицеем-интернатом нарушалось академическое право на каникулы, несовершеннолетние обучающиеся привлекались без согласия родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой.