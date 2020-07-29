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75-летие Победы

Шойгу наградил главу Минобороны Сербии медалью за вклад в организацию парада Победы

В параде приняли участие 75 военнослужащих сербской гвардии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил главу Минобороны Сербии Александара Вулина медалью за организацию военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в среду сообщила пресс-служба сербского оборонного ведомства.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу наградил министра обороны Александара Вулина медалью Министерства обороны Российской Федерации за личный вклад в организацию военного парада в Москве по случаю 75-й годовщины Победы", - говорится в сообщении.

Президент Сербии Александар Вучич, как отметили в пресс-службе Минобороны республики, присутствовал на параде Победы, прошедшем на Красной площади в Москве 24 июня, в качестве личного гостя президента России Владимира Путина. В этом году в параде также приняли участие 75 военнослужащих сербской гвардии.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияСербия75-летие Победы
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