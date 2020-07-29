В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности из-за пандемии до 21 августа

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в среду в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом с 24 июля и высоким турпотоком в регионе продлил до 21 августа режим повышенной готовности из-за пандемии, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился усилить контроль за предприятиями, возобновившими работу в условиях пандемии. Так, по данным оперативного штаба, в регионе за сутки зафиксированы 97 новых случаев заражения при том, что еще на позапрошлой неделе ежесуточный прирост не превышал 70 человек. В региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС уточняли, что увеличилось количество домашних очагов распространения коронавирусной инфекции, при этом коэффициент распространения в регионе сохраняется на уровне 1.

"Ситуация пока стабильная, но "отпускать" ее рано. У нас впереди еще один летний месяц, количество туристов будет только расти. Поэтому мы должны еще более ответственно подходить к выполнению всех рекомендаций врачей и Роспотребнадзора. В связи с этим режим повышенной готовности в крае продлеваем до 21 августа", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Отмечается, что решение приято в связи с ростом числа инфицированных, который начали фиксировать с 24 июля. По данным штаба региона, в крае с момента пандемии зафиксированы 8072 подтвержденных случая заражения, из них 6918 человек - 86% - выздоровели и выписаны из больниц, 108 пациентов умерли.

"В связи с этим усилим контроль за соблюдением масочного режима в закрытых помещениях - будут проводиться ежедневные рейды в кафе, ресторанах, магазинах, торговых центрах. В муниципалитетах сохраняется жесткий контроль за людьми, находящимися на самоизоляции по предписанию Роспотребнадзора", - говорится в сообщении Кондратьева в Telegram-канале.

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С апреля начали поэтапно вводить послабления ограничительных мер, возобновили работу ряда предприятий. Режим карантина сняли с 21 июня, на Кубань начали активно прибывать туристы, при этом регион вернулся к действию режима повышенной готовности, период его действия должен истечь 3 августа.