Деревня Саньпай в провинции Хайнань стала объектом этнического туризма

САНЬЯ /Китай/, 29 июля. /ТАСС/. Деревня Саньпай, расположенная в Чанцзян-Лиском автономном уезде южной китайской провинции Хайнань, стала одним из региональных центров этнического туризма. Как сообщает информационный портал "Хайнаньван", это поселение превратилось в "музей культуры народности ли" - коренного населения острова.

Этнодеревня Саньпай находится в гористой местности, покрытой вечнозелеными тропическими лесами и испещренной мелкими реками и ручьями. На фасадах зданий этого поселения с недавних пор появились картины, на которых изображены местные живописные пейзажи и бытовые зарисовки из жизни этнической группы ли - одного из национальных меньшинств, проживающих на территории КНР.

На стенах домов, от земли до самой крыши, запечатлены мужчины и женщины в ярких народных костюмах, занимающиеся физическим трудом, культурными практиками и обучением. "Перед глазами туриста, оказавшегося в Саньпай, тут же открываются живые сцены из жизни народности ли: жители заняты гончарным делом, ткачеством, очисткой риса и другими делами", - сообщает портал.

Ли - аборигены острова Хайнань, говорящие на одноименном языке, который относится к распространенным в Индокитае тай-кадайским языкам. В КНР считается, что женщины этой народности - искусные ткачихи. Согласно преданию, известная в Китае создательница многих текстильных техник Хуан Даопо, жившая в 13-14 веках, обучалась ткачеству на Хайнане у местных мастериц.

Хайнань в последние годы всесторонне развивает индустрию туризма, которая играет чрезвычайно важную роль в экономическом развитии провинции. Около 60% валового регионального продукта Хайнаня приходится на сферу услуг. Администрация острова привлекает инвестиции как в традиционную гостиничную отрасль, так и в сферу спортивного, аграрного и этнокультурного отдыха. В 2019 году поток отдыхающих, посетивших остров, вырос на 9% и превысил 83 млн человек. Они потратили порядка 105 млрд юаней (около $15 млрд). За 12 месяцев в провинции побывали более 1 млн иностранных гостей - на 20% больше, чем в 2018 году.