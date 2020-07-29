Белгородские власти в августе ослабят ограничения в работе социальных учреждений

ТАСС, 29 июля. Власти Белгородской области в августе ослабят закрытый режим работы социальных учреждений, веденный из-за пандемии в апреле 2020 года. Кроме того, в ближайшие дни медучреждения региона начнут возвращаться к плановому режиму работы, сообщил в среду на своих страницах в соцсетях оперштаб региона.

Белгородские учреждения соцзащиты закрыли на карантин в апреле 2020 года, специалисты более 40 интернатов, домов престарелых, реабилитационных центров перешли в режим круглосуточного пребывания на работе.

"Изменения ждут медицинские учреждения при условии снятия ограничений: с 4 по 8 августа хирургический корпус городской больницы №2 [в Белгороде] освободят от ковидных коек, после чего он вернется к плановому режиму работы. Также планируется ослабить закрытый режим работы социальных учреждений. Сейчас сотрудники работают посменно по 14 дней с постоянным проживанием на территории учреждений, а при снятии ограничений смогут жить у себя дома", - говорится в сообщении.

К концу июля в Белгородской области планируется постепенно вернуть медучреждения к плановому режиму работы. По словам замгубернатора Белгородской области Наталии Зубаревой, при этом последующая госпитализация новых пациентов в любую из больниц региона будет предполагать обязательное ПЦР-тестирование.

К 29 июля в Белгородской области выявили 5 871 случай заражения коронавирусом. За все время 4 864 человека выздоровели, 50 пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16,7 млн человек, свыше 660 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 828 990 случаев заражения, выздоровели 620 333 человека, умерли 13 673. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.