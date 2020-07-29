Регионы Северного Кавказа планируют начать учебный год в школах в обычном режиме

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 июля. /ТАСС/. Все субъекты Северо-Кавказского федерального округа планируют начать новый учебный год в обычном режиме, рассказали ТАСС представители региональных властей.

Как сообщил ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов, большинство регионов готовы к началу учебного года в традиционном формате, с остальными ведется работа "в точечном режиме". По его словам, формат начала учебного года будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном муниципалитете, пока серьезных опасений нет.

Традиционный формат обучения

Первыми с форматом учебного года определились в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае. Как сообщила ТАСС министр образования и науки Северной Осетии Людмила Башарина, во время занятий в школах будут соблюдаться требования, рекомендованные Роспотребнадзором: дезинфекция помещений, отказ от кабинетной системы и массовых мероприятий.

Готовность школ к новому учебному году на текущую дату в КБР, где также 1 сентября дети сядут за реальные, а не виртуальные парты, оценивается на 99%. Для всех обучающихся детей закуплены учебники, на эти цели из регионального бюджета в 2020 году выделено 46,5 млн рублей. Замминистра просвещения, науки и по делам молодежи республики Екатерина Мисостова рассказала ТАСС, что с 1 сентября впервые для обучающихся откроет свои двери новая школа в Нальчике на 1 224 ученических мест.

В Ставропольском крае тоже с 1 сентября школы должны начать работу в обычном режиме с соблюдением требований Роспотребнадзора. Для этого уже сегодня ведется обеспечение их эпидемиологической безопасности, в том числе, осуществляется закупка необходимого оборудования и дезинфицирующих средств.

Традиционный формат обучения сохранится и в школах Чечни и КЧР. "Мы планируем начать новый учебный год в очном режиме с соблюдением всех мер безопасности", - рассказала ТАСС министр образования и науки Карачаево-Черкесии Инна Кравченко. В 2020 году 177 школ республики готовятся принять более 53 тыс. учеников. В новом учебном году все учащиеся начальных классов будут обеспечены бесплатными завтраками и горячим питанием.

В пресс-службе министерства образования и науки Чечни ТАСС рассказали, что в республике готовятся к тому, "что все школы будут работать в традиционном формате". "Не планируем вводить дистанционное обучение", - сказали в пресс-службе.

К очной форме с 1 сентября вернутся и школьники Ингушетии и Дагестана. В одном из районов республики, Кизилюртовском, в селе Старое Миатли к новому учебному году планируют ввести в эксплуатацию новую школу на 200 мест, где два года назад сгорела единственная школа. "В нашем регионе все дети по традиции пойдут 1 сентября в школу и будут обучаться в обычном режиме. Конечно же, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, в школах обязательно будут соблюдаться все необходимые меры безопасности: дезинфекция помещений, средства защиты", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки Ингушетии.