АПИ намерено привлечь около 1,4 млрд рублей для развития двух лечебных курортов в Бурятии

ТАСС, 29 июля. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) намерено помочь Бурятии в поиске инвесторов для развития курортов "Горячинск" и "Аршан", всего планируется привлечь около 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает в среду пресс-служба агентства.

"Нашим Агентством разработана стратегия привлечения инвестиций в проект. Сейчас идет разработка концепции развития обоих курортов и расчет инвестиционных показателей. Мы помогаем ООО "Курорты Бурятии" в привлечении стратегического инвестора. По предварительным расчетам, требуется объем инвестиций порядка 1,42 млрд рублей", - приводят в сообщении слова директора АПИ по транспортной и логистической инфраструктуре Романа Семенцова.

Ожидается, что проект получит статус резидента территории опережающего развития "Бурятия". Пакет необходимых документов уже передан в Корпорацию развития Дальнего Востока. Получение статуса резидента ТОР поможет инвесторам получить налоговые преференции и сделать реализацию проекта более эффективной, отмечают в АПИ.

"Курорты "Горячинск" и "Аршан" являются жемчужиной медицинского туризма в нашей республике. При должном внимании в подборе инвестора может возникнуть синергия, которая позволит нашим курортам стать альтернативой известным европейским курортам", - считает министр по инвестициям Республики Бурятия Дарья Архинчеева.

"Горячинск" и "Аршан" являются одними из самых популярных курортов Бурятии. Они находятся в уникальных природных заповедниках: "Горячинск" - на берегу озера Байкал, "Аршан" - у подножия Саянского хребта, среди хвойных лесов и горных рек Тункинского национального парка. Курорты работают круглогодично и вместе принимают до 18 тыс. посетителей в год.