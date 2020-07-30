Генпрокуратура в 2020 году потребовала блокировки более 150 фейков в интернете

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Более 150 фейков было блокировано в интернете с начала года по требованию Генеральной прокуратуры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, где под председательством генпрокурора Игоря Краснова прошла коллегия надзорного ведомства по итогам работы за первое полугодие 2020 года.

"В связи с пандемией существенно возросло количество фейков в сети Интернет. В органы прокуратуры поступило свыше 340 уведомлений о распространении недостоверной информации, - сообщили в Генпрокуратуре. - В целях ее блокировки в Роскомнадзор направлено 153 требования". К примеру, за первое полугодие 2019 года ГП лишь шесть раз обращалась с требованием блокировки фейковой информации.

В общей сложности с начала года Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор 219 требований о блокировке запрещенной к распространению информации, на основании которых было заблокировано свыше 4 тыс. сайтов, с более чем 25 тыс. ресурсов противоправные сообщения были удалены.