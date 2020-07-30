В МЧС предупредили о возможных сбоях в работе энергетики в 10 регионах из-за непогоды

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сильные дожди с грозами, град и шквальный ветер могут привести к сбоям в работе объектов энергетики, связи и транспорта в десяти регионах России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

"30 июля 2020 года существует вероятность возникновения нарушений работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, жизнеобеспечения населения, всех видов транспорта в Сибирском федеральном округе, на территории республик Алтай, Хакасия и Тыва, в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Северо-Кавказском федеральном округе, на территории Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской Республики и Ставропольского края", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что причиной могут стать сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный, а также шквалистые усиления ветра до 20, а местами до 25 метров в секунду.