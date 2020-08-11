Музей Тарковского. Как коренной москвич уехал в Сибирь и полюбил таежный быт

Известный российский писатель и кинодокументалист, племянник режиссера Андрея Тарковского так полюбил тайгу и Енисей, что не только переехал сюда навсегда, но и создал в поселке на севере Красноярского края особое пространство, где можно познать таежную жизнь и увидеть, как живут люди в одном из самых отдаленных уголков России

Почти 30 лет назад, после окончания института Тарковский впервые приехал на Енисей, да так тут и остался. Сначала работал полевым зоологом на биологической станции, а затем — охотником в селе Бахта. Таежный опыт Бахта — это тысяча километров вниз по Енисею от Красноярска. Поселок охотников и промысловиков, чей таежный опыт накапливался сотни лет. Жители этих мест прокладывают в тайге "путики" (охотничьи тропы) к "зимовьям" (промысловая избушка в тайге), ставят "кулемки" (ловушки на пушного зверя). Широкая известность пришла к Бахте в 2000-х благодаря творчеству Тарковского, когда была снята серия документальных фильмов "Счастливые люди" о быте и нравах охотников, рыболовов и обычных сельчан из отдаленной деревушки, а также автобиографический фильм "Замороженное время", получивший более десятка призов на кинофестивалях. — Культура жизни енисейских поселков, общение со старожилами, восхищение охотниками, их знаниями и умениями, вызывали у меня острейшее желание схватить, остановить эту интереснейшую жизнь — на страницах произведений, на кинопленке или просто в виде сохраненных удивительных предметов таежного и рыбацкого быта: камусные лыжи, долбленая лодка-ветка или изделия из бересты. Хотелось увековечить сами процессы изготовления этих, не побоюсь, этого слова — произведений искусства. Так пришла идея создания в Бахте музея таежной традиции. Важнейшая его роль — помочь местным школьникам заново открыть мир традиций, окружающий их с детства, заставить взглянуть другими глазами на то, что буднично и привычно, — рассказал Тарковский.

Описание Строительство музея таежной традиции в Бахте © Личный архив Михаила Тарковского

Пространство музея наполнено вещами и предметами, которые не встретишь на просторах большинства регионов, где нет таких видов промыслового хозяйства. Учителя и подвижники Поселившись на Енисее в 1981 году, Тарковский с головой ушел в местный быт, стал своим для жителей Бахты. Своими руками учился делать все те предметы, которые сохранились в обиходе в этом уголке России. Помогал ему известный охотник Геннадий Соловьев. Он научил, как смастерить жестяную печку, сделать лыжи или срубить кулемку. — Соловьев многому научил, так как имеет дар наставничества, умеет хорошо объяснять. Причем не только в промысловом деле — я обсуждал с ним рассказы, он давал советы, подарил сюжет. Однажды я пришел к нему и говорю: "О чем бы написать?" А он: "Напиши, как Иван вернулся на охоту на один сезон". Так родилась повесть "Енисей, отпусти!". Потом Соловьев сразу поддержал мою задумку с фильмом, буквально одна фраза была, сказанная искренне и с силой: "Снимай, я помогу!" — рассказал писатель. Кроме фильма и музея, усилиями Тарковского в Бахте появился православный храм. Сруб для него сделали из карельской сосны, выросшей на берегу Онежского озера, где-то в районе знаменитого музея-заповедника Кижи в Карелии. На четырех грузовых фурах привезли до Красноярска, а оттуда речным судном — до Бахты. — Моя инициатива ничего бы не стоила без всесторонней поддержки попечительского совета [во имя] святителя Алексия, а именно подвижницы Светланы Покровской, — делится Тарковский.

Сегодня бахтинский храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской относится к Туруханскому благочинию Норильской и Туруханской епархии. Многие бахтинцы стараются бывать на церковных службах. Музей был задуман около 20 лет назад, но воплотить мечту в реальность удалось только сейчас. Его здание — обычный деревенский дом — окружено традиционным заплотом (оградой) из круглого леса. Наполнена эта изба уникальными экспонатами, которые собирали в самой Бахте, соседних деревнях и в тайге на промысловых участках охотников. Сейчас в музее сформированы первые экспозиции. Предполагается, что это будет целый музейный комплекс, состоящий из выставочных площадок внутри здания, под открытым небом, а также мастерской. Главный смысл экспозиции — показать не просто предметы таежного быта, а технологии их изготовления. — Коллекция поначалу хранилась у меня дома, затем по инициативе школы, предоставившей помещение, была создана школьная экспозиция предметов таежного, рыбацкого и сельского быта и истории села. Позже на полученную мною литературную премию имени Толстого "Ясная Поляна" я заказал в Ворогове (Красноярский край) для музея новый сруб, перевезти который помогло Енисейское речное пароходство. Вообще собирали с мира по нитке. <…> Планирую табличку сделать, — рассказал писатель. Экспонаты из жизни В основе бахтинского музея лежит знание окружающей природы. Например, экспонаты, демонстрирующие технологию изготовления берестяного туеса. Ее невозможно освоить, не зная, в какой период добывается береста и в каких местах произрастает береза, обладающая необходимыми свойствами.

Описание Музей таежной традиции в Бахте © Личный архив Михаила Тарковского

— [Горожане] рыбу ловят, допустим, удочкой, а не с закидушкой. Собирают грибы в небольшие сеточки или ведра, а здесь специальные лукошки, короба делаются. Здесь вышел, и за 40 минут напластал два короба — там по два ведра может быть. Естественно, что и весь быт выстраивается так, чтобы переработать то, что ты получил от реки, от тайги. Все эти предметы — они для нас обычные, а вы и не знаете, что это такое, — рассказала ТАСС директор Туруханского краеведческого музея Татьяна Сергиенко. Музей в Бахте теперь — филиал туруханского. Она уверила, что у местных охотников этот традиционный быт сохраняется полностью. Ведь если они не будут так жить, то не смогут вести промысел. Музейные предметы не отличаются от тех, что используют жители Бахты на промыслах. Так кулемку, пасть (охотничья ловушка), лабаз (укрытие в лесу для хранения припасов) мастерил Соловьев, чей охотничий участок в тайге превышает по площади тысячу квадратных километров. Сейчас эти экспонаты установлены на открытой площадке под небом. В перспективе тут будет настоящее охотничье зимовье с таежной утварью.

Описание Экспозиция музея таежной традиции в Бахте © Личный архив Михаила Тарковского

— Экспозиция внутри музея будет дополняться рядом экспонатов, отражающих этапы изготовления долбленой лодки-ветки, камусных лыж и берестяного туеса. Именно в наглядном показе самих процессов и заключается изюминка музея, — поделился планами Тарковский. Курс на Бахту Татьяна Сергиенко говорит, что уже в этом году музей в Бахте, который самая что ни на есть точка притяжения для путешественников, должен был встретить свой первый туристический сезон. Но попасть в поселок можно только на борту теплохода, а пассажирская навигация в этом году началась позже обычного. Причина того, что теплоходы вышли в рейсы по Енисею позже, — в пандемии, вызванной новым типом коронавируса. Однако в июле теплоходы все-таки открыли навигацию, на их бортах — туристы, отпускники, следующие по своим делам люди, попутно любующиеся неспешной красотой Енисея, его берегов, жизнью речных поселков и деревень.

Описание Экспозиция музея таежной традиции в Бахте © Личный архив Михаила Тарковского