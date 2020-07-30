На мемориальном комплексе в Жестяной Горке появился монумент "Скорбящая мать"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 июля. /ТАСС/. Центральную скульптурную композицию "Скорбящая мать" установили на территории мемориального комплекса в Жестяной Горке Новгородской области, где в прошлом году поисковики обнаружили расстрельные ямы, исследуя место в рамках федерального проекта "Без срока давности". Этот памятник стал первым, установленным в рамках проекта, сообщила журналистам зампред правительства Новгородской области Елена Кирилова в четверг.

22 июня 2020 года в районе деревни Жестяная Горка захоронили останки более 500 мирных граждан, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Расстрельные ямы на этой территории поисковики обнаружили в начале мая 2019 года. 14 мая СК РФ возбудил уголовное дело о геноциде против мирных граждан в 1942-1943 годах на территории Новгородской и Псковской областей. Тогда в Жестяной Горке начали создавать мемориальный комплекс в память о жертвах целенаправленной политики геноцида в отношении мирных граждан.

"Центральным объектом этого комплекса [в Жестяной горке] станет уникальный памятник, который создан при поддержке РВИО, - это скульптурная композиция "Скорбящая мать". Я хочу сказать, что это первый памятник в России, который установлен в рамках проекта "Без срока давности". Конечно, мы планируем в дальнейшем развивать эту территорию, в этом году это только первый этап", - сказала Кирилова.

Автор скульптуры, выполненной из бронзы, Денис Стритович рассказал журналистам, что на работу ушло несколько месяцев. С просьбой создать памятник к нему обратились представители Российского военно-исторического общества (РВИО), и идея не оставила его равнодушным. "Запечатлен миг, где ребенок спит и не понимает, что будет, какой будет конец, он полностью рассчитывает на маму. И она в своем движении, такой экспрессии пытается его спасти", - рассказал Стритович.

Как пояснили новгородские поисковики, сейчас на территории комплекса продолжаются работы по благоустройству. Монумент "Скорбящая мать" - центральный в композиции. Также новгородские поисковики продолжают поиски других захоронений с расстрелянными мирными жителями. По архивным данным, в окрестностях этой Жестяной горки каратели провели казни, массовые расстрелы мирного населения и пленных красноармейцев, жертвами которых стали более чем 3,7 тыс. человек.

О захоронениях и уголовном деле

Основанием для возбуждения уголовного дела стало найденное в начале мая 2019 года в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области захоронение времен Великой Отечественной войны с останками 42 мирных граждан, в числе которых были дети и беременная женщина.

Согласно обнародованным СК данным, в найденных захоронениях покоятся жертвы карательных операций, проводившихся в ходе оккупации деревни Жестяная Горка Ленинградской (с 05.07.1944 - Новгородской) области в 1942 году. Для массового убийства советских граждан из числа мирного населения была сформирована команда полиции безопасности и СД, в состав группы входили 33 карателя - выходцы из Латвийской ССР, которые не были осуждены и скрылись. Руководил группой германский генерал Герцог Курт, осужденный в декабре 1947 года военным трибуналом Ленинградского военного округа "за зверские расправы над советскими гражданами".

После обнаружения многочисленных останков погибших советских граждан в районе деревни Жестяная Горка Следственным комитетом были назначены судебно-медицинские экспертизы для определения давности наступления смерти, а также их причин. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, установлено, что останки в захоронении принадлежат 521 человеку, а их давность соответствует времени Великой Отечественной войны. Среди них удалось идентифицировать 188 детей, 113 женщин, 146 мужчин. Проведенные судебно-медицинские экспертизы позволили установить и причины смерти людей. Согласно выводам экспертов, большая часть их была расстреляна, о чем свидетельствуют следы пулевых отверстий. Другим же причинялись тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью.