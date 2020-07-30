Росгвардия возьмет под охрану промышленную площадку в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Росгвардия будет охранять промышленную площадку в Усолье-Сибирском, сейчас ведутся мероприятия по приему объекта под охрану. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Промышленную площадку в Усолье-Сибирском будут охранять подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. В настоящее время с госкорпорацией "Росатом" проводятся организационные мероприятия по приему объекта под охрану", - сказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин на совещании об экологической ситуации заявил, что экологические проблемы города Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались и фактически замалчивались. Он отметил, что груз экологических проблем накапливался в этом городе еще с 1930-х годов. Путин обратился к участникам совещания с требованием подробно доложить о том, как складывается ситуация в городе в настоящее время, а также о тех мерах, которые необходимо принять в первоочередном порядке для локализации и ликвидации критически опасных объектов.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает 76,8 тыс. человек. Режим ЧС там действует с октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ. На территории промплощадки находится крупный очаг ртутного загрязнения в бывшем цехе ртутного электролиза, а также хранятся емкости с химическими веществами. Здания, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами. Периодически там происходят утечки ядовитых веществ.

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