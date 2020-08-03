Как одна пара не разругалась (и поженилась), самоизолировавшись в "однушке" с ребенком

Алена и Артем живут вместе с середины 2018 года, их сыну Ване скоро пять лет (это ребенок Алены от предыдущего брака, но, как говорит Артем, "он полностью мой сын, а я полностью его отец"). За время самоизоляции они пересмотрели свои взгляды на быт и даже научили ребенка читать, чтобы "чем-то его занять"

"Нормальный папа". Жизнь до пандемии Артем: Я всегда считал себя более-менее нормальным папой. До пандемии моей обязанностью было отводить ребенка в садик утром, и Алена могла поспать лишние полчаса. Вечером няня забирала его из садика и проводила с ним какое-то время, пока мы не возвращались с работы. Я обычно приходил позже жены. Если говорить про быт, то на мне всегда мытье посуды. Мне это проще, у меня нет дорогущего маникюра. У нас стоит посудомойка, но я ни разу не видел, чтобы она работала. И честно — мне проще помыть руками, чем класть, вынимать, разбираться… Запускает и разбирает стиральную машинку чаще всего жена. У нее очень четкий порядок, что где должно лежать, и я таких вещей просто боюсь — нечаянно что-то не так сделаю… Алена: Уборка — всегда на мне, я к уборке никого не подпущу. Артем: Для Алены непонятно — как можно в какой-то день не убраться? Она ежедневно убирает каждую пылинку. В воскресенье — генеральная уборка, там я могу пропылесосить и помыть ванну, а ежедневное на ней. Завтрак всегда готовит жена, я только варю кофе, а остальную еду обычно заказываем. У меня свой бизнес — школа иностранного языка. И если Ваня, например, заболевал и не шел в садик, я мог остаться с ним один на полдня, до прихода няни. Так было несколько раз, но сильнее всего меня это впечатлило в феврале — прежде Ваня был маленький, было проще. А тут…

Стирает машинка, я мою посуду. Ваня играет с телефоном, но вдруг захотел покушать. Я ставлю ему какую-то еду на стол и возвращаюсь к посуде. Тут ему прямо сейчас захотелось поиграть в мячик, и он так красиво его кинул, что мяч приземлился сначала на бутерброд с маслом, а потом на пол. Я оттираю от масла сначала пол, потом мяч, и тут пищит машинка — ее надо перевести на другой режим…

Это всего 15–20 минут, но в течение них нужно все и сразу.

И я тогда подумал: а ведь когда мама сидит в декрете, то у нее все сутки такие, и при этом ей еще и спать не дают. Я и раньше понимал, что женщины в декрете не бездельничают, но тут ощутил это на себе. "Ваня бегал по потолку". Жизнь в самоизоляции Алена: Когда началась пандемия, мы остались без садика и без няни одновременно. Мои родители были на даче, работали удаленно, и мы отвозили к ним Ваньку на два-три дня в неделю. Вроде немного, но это, наверное, нас спасло. Мы вставали примерно в восемь, Тема с Ваней шли в подъезд ходить по лестнице: с пятого этажа на 14-й и обратно. У Темы есть проблемы с ногой, и ему обязательно нужно двигаться. А для Вани это просто развлечение — бегать и обгонять папу. Потом мы завтракали, и я уходила в комнату работать, а они оставались на кухне. Я работала стоя: ноутбук на комоде, я рядом. Иногда переходила на подоконник, иногда стелила себе одеяло на лоджии. Было нормально, потому что я понимала, что это рано или поздно закончится. Артем: У нас не было договоренности, что с такого-то времени Ваня с супругой, а с такого-то со мной. Когда ей надо было поработать — я старался его забрать, когда она посвободнее — она его забирала, чтобы он не сидел у меня на плечах, если я занят… Алена: Ваня очень активный, он бегал по потолку, участвовал во всем! Но у всех коллег было то же самое. И если на онлайн-совете директоров (Алена работает в международной финансовой компании — прим. ТАСС) Ваня залезал ко мне на колени и пытался тоже общаться, все это понимали. Артем: Ваню можно увлечь какой-то игрой минут на 15–20. Потом ему надоедает, он хочет к маме, а мама может в этот момент говорить по видеосвязи… Спасало то, что моя работа не требовала от меня четкого графика. Мы играли в лото, читали…

Алена: Ваня за самоизоляцию научился читать! Так получилось — надо было его чем-то занять. А у Артема железобетонное терпение, он может по 25 раз объяснять одно и то же. Больше всего Ваня любит читать не книги, а всякие этикетки, вывески, объявления, что-то на наших компьютерах… Артем: Во время онлайн-уроков в моей школе я "заглядываю в щелочку класса": пока идет занятие, захожу, смотрю, сколько людей пришло, все ли хорошо. И для Вани это была любимая игра: давай посмотрим, как тети и дяди занимаются. Он читал: "Это, значит, тетя Людмила, это дядя Борис…" Работу, требующую концентрации, я делал, пока у сына был дневной сон. Алена: У нас маленькая однокомнатная квартира, и Ваня спал в комнате, где я работала. К счастью, его пушкой не разбудишь. Иногда он даже засыпал под мои разговоры по видеосвязи. Артем: За то, чтобы Ваня не был голодным, отвечал я. У меня была общаговская юность, и раньше я умел готовить. Но ребенку мало приготовить так, как я умел когда-то, — надо, чтобы это хотя бы отдаленно напоминало то, как готовит мама! А ведь даже когда варишь макароны, надо как минимум вовремя их снять с плиты. В общем, сегодня мой конек — макароны и гречка, а котлеты я лучше закажу. Сервисов для этого сейчас много. Мне кажется, если я начну готовить, я кухне и продуктам нанесу больше ущерба. Алена: В течение дня я делала перерыв для небольшой уборки. В шесть вечера опять смывалась на часик, и мы проводили время вместе. Потом Тема с Ваней снова шли "гулять по лестнице", а я возвращалась к работе — у меня коллеги в разных странах, и поэтому конференц-коллы бывают допоздна. Вечером мы ужинали, Артем купал Ваню, и все ложились спать. "Меня захлестнула паника, и я говорю: "Давай поженимся?" Свадьба Алена: Я уже была замужем и думала — зачем мне это еще раз? Не дай бог что-то не получится, разводиться — это же кошмар и стресс! Живем так, все прекрасно, зачем связывать себя печатями… К тому же надо играть свадьбу, звать гостей, выписывать родителей Темы из Барнаула — в общем, все сложно.

Но когда началась пандемия, было чувство, что на улице война. Как будто выйдешь за порог — и все, смертельная опасность. И я подумала: а если кто-то из нас попадет в больницу? А если со мной что-то случится, с кем будет сын? Получится, что по документам Тема ему чужой дядя, хотя Ваня его называет папой

И вот в последний день работы кафе и баров мы сидели в любимом пабе. И прямо при нас пришла полиция и стала предупреждать хозяев, что завтра надо закрыться. Меня захлестнула паника, и я говорю: "Тема, а давай мы с тобой все-таки поженимся?" А он: "Да! Да! Наконец-то!"

Артем: Тогда еще приходили новости о том, что в Китае во время карантина распалось много браков. Люди, постоянно находясь дома, стали друг друга бесить. И мы решили, что назло этому поженимся. Как я доставал кольца — это отдельная история. Обручальные мне привезли из Владимира, а с помолвочным было так: хозяин магазина открыл его на десять минут, продал мне кольцо и закрылся обратно. Потом я подал заявление на сайте "Госуслуги". Алене пришло уведомление: такой-то планирует бракосочетание с вами, вы готовы подтвердить? Наверное, удобно: десяти человекам отправил, кто-то раз — согласился! Алена: "Официальное" предложение муж сделал накануне нашей росписи.

Он встал с кольцом на одно колено, Ванька тут же залез ему на шею, и Тема сказал: "Давай быстрее соглашайся, а то у меня сейчас будет травма!"

Артем: В загс нас отвез папа Алены, и пустили туда нас только вдвоем. Дома мама жены накрыла стол, потом мы отметили с друзьями онлайн. Шутили, что это удобная свадьба: не нужно думать, чем их накормить, напоить и как домой развезти. Но когда-нибудь позже, конечно, отпразднуем полноценно. Я и раньше называл Алену женой, а она меня — мужем. Но теперь мы произносим это по-особенному, смакуя: мы и правда муж и жена! Первое время после росписи мы постоянно были дома, но принципиально носили кольца. Теперь дома снимаем, но на улицу без них не выходим.

"Больше терпимости". Уроки Артем: Алена вышла в офис в июне, а я по-прежнему дома. Няня пока не готова пользоваться общественным транспортом, и мы решили, что будем отвозить Ваню к ней на два дня в неделю. Выходные он проводит на даче, а остальные дни мы с ним вдвоем. Все то же самое, просто теперь супруга не может у меня его забрать в какой-то момент. Когда надо, я говорю: "Ваня, мне сейчас нужно позвонить. Давай ты не будешь меня отвлекать, хорошо?" Даю ему свой старый телефон, и он с ним играет. Раньше, если он не слушался, я мог сказать: "Сейчас в садик пойдешь!" Ему нравится не ходить в садик, хотя он его любит — это как не ходить на работу. Но потом супруга запретила мне так манипулировать. Когда режим еще не сняли, он иногда просился на улицу. Мы говорили: "Ванька, обязательно сходим, но сегодня не можем. А завтра-послезавтра поедешь на дачу!" Старались отвлечь, придумать развлечение здесь и сейчас. Алена: Я очень боялась, что мы станем ссориться, скандалить. Придумывала правила — кто что будет делать. Отдушины искала — даже купила массажный коврик, чтобы на нем лежать! А оказалось, что все не так страшно. Хотя шоколад для снятия стресса я все-таки ела.

Раньше Артем не сильно лез в быт: я не разрешала. Ведь у меня все должно быть так, как я сказала, все остальное — неправильно! Я всегда шучу, что если буду умирать в окружении родственников и кто-то что-то сделает в быту не по-моему, я тут же воскресну и исправлю. В итоге постепенно я брала на себя все, мне было тяжело, и это приводило к конфликтам

А оказалось, что если разделить ответственность, то ничего не рухнет. Наоборот. Артем стал больше заниматься с Ванькой. Даже вечером, когда я уже дома, Артем его сам купает. И очень обижается, если я пытаюсь отнять у него эту обязанность. У меня появилось больше терпимости и снисходительности. Я выяснила, что убираться можно не каждый день, а через день. Кому мешает, что на полке пыль? С пылью тоже можно жить. Мне всегда казалось, что, если я уберусь завтра, а не сегодня, будет грязно. Хотя какая грязь за один день? На самоизоляции я разрешила себе делать это через день. И нормально.