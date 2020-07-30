МИД РФ сообщил, что у россиян в американских тюрьмах не выявили заражений коронавирусом

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Выборочное тестирование на коронавирус у граждан России, отбывающих заключение в тюрьмах США, показало отрицательный результат. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Некоторые из отбывающих наказание в США россиян были протестированы на коронавирус - результаты у всех отрицательные", - сказал он.

По словам Зайцева, в условиях пандемии активизирована работа с властями США по оказанию помощи находящимся в пенитенциарных учреждениях российским гражданам и защите их интересов. "Продолжим добиваться от Вашингтона освобождения наиболее уязвимых категорий заключенных - тех, чьи жизни и здоровье находятся под угрозой", - отметил дипломат, напомнив, что в настоящее время в тюрьмах и следственных изоляторах США содержится около ста граждан РФ.