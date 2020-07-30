В комитете Госдумы выразили готовность поддержать дистанционный медосмотр для водителей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья готов поддержать разработанный Минздравом законопроект, который позволит использовать телемедицинские технологии для контроля над состоянием здоровья водителей, сообщил журналистам в четверг глава комитета Дмитрий Морозов.

"Это будет по-настоящему прорывное решение. Да, пока у нас остаются вопросы относительно того, насколько корректно будет работать новая система, не будут ли приборы допускать ошибок. Думаю, что на первом этапе ошибки возможны. Но их цена не так высока, как безопасность людей на дорогах", - отметил Морозов.

Как пояснили в комитете, дистанционный медосмотр предполагает систему, при которой специальный прибор будет проверять текущее состояние здоровья водителя перед его выходом на рейс: измерять давление, проверять работу сердца, устанавливать, в трезвом ли состоянии находится человек. Если показатели вызовут подозрение, водителя направят на очный медосмотр. По словам Морозова, депутаты подключились к работе над законопроектом еще в январе, после его обсуждения на совместном заседании с комитетом по транспорту.

"Вопрос контроля над состоянием здоровья водителей крайне важен, поскольку он напрямую касается безопасности на дорогах. Сегодня у нас ежедневно выходит на дороги страны около 6 млн единиц грузового транспорта, около миллиона автобусов и сотни тысяч автомобилей такси. И от того, насколько качественно и добросовестно у нас работает система предрейсовых и послерейсовых медосмотров, зависят жизни миллионов людей", - подчеркнул Морозов.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что в России зарегистрировано более 300 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются перевозками. "Далеко не у каждого из них есть финансовая и техническая возможность иметь в штате врачей, которые будут каждое утро и [каждый] вечер проводить предрейсовый и послерейсовый медосмотры водителей. Решить эту проблему можно с помощью внедрения телемедицинских технологий", - уверен Огуль.