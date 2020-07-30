Норвегия вновь вводит карантин для приезжающих из Бельгии

ХЕЛЬСИНКИ, 30 июля. /ТАСС/. Правительство Норвегии приняло решение с 1 августа ввести обязательный 10-дневный карантин для приезжающих из Бельгии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этой стране. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабмина.

"МИД не рекомендует поездки в Бельгию, кроме абсолютно необходимых. На фоне оценок ситуации с заражениями коронавирусом в Бельгии правительство приняло решение поменять статус этой страны с "зеленого" на "красный". На всех приезжающих из Бельгии в Норвегию с 1 августа накладывается обязанность 10-дневного карантина", - говорится в сообщении.

Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии составило в четверг 9 172. В течение прошлой недели суточный прирост числа инфицированных в стране составлял менее 25. По оценкам властей, спад эпидемии продолжается. Всего в Норвегии от последствий коронавирусной инфекции умерли 255 человек. Первый случай заражения коронавирусом в Норвегии выявили в конце февраля. Правительство страны ввело запрет на въезд иностранцев, у которых нет вида на жительство. Также был введен контроль на границах внутри Шенгенской зоны. С 15 июня Норвегия открыла границы для стран Северной Европы, кроме Швеции, а с 15 июля сняла ограничения для еще порядка 20 стран.

Во второй половине июня количество новых случаев заражения в Бельгии оставалось на уровне ниже 100 человек в сутки, однако с начала июля оно вновь начало расти. В настоящее время число заражений составляет примерно 327 в день, что на 70% больше, чем неделю назад. С начала пандемии в Бельгии выявлено более 66 тыс. случаев заболевания, умерли 9 833. Власти страны с 29 июля ужесточили меры против коронавируса.