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Пандемия COVID-19

В Англии заработает система записи по телефону для обращения в отделения неотложной помощи

Цель нововведения - уменьшить очередь, которая иногда может достигать нескольких часов

ЛОНДОН, 30 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Новая система приема пациентов отделениями травматологии и неотложной помощи, при которой на внеплановое посещение врача нужно будет записываться, начнет внедряться в Великобритании осенью этого года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Национальной службы здравоохранения Англии (NHS England), подтвердив соответствующие публикации британских СМИ.

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"В последнее время в пяти регионах Англии проводилось тестирование этой системы, и сейчас она будет расширена", - сказал представитель NHS. "Во время первой волны вспышки коронавируса мы увеличили штат сотрудников, принимающих звонки, и продолжим этот процесс, так как эта служба теперь будет более важной в рамках отделений травматологии и неотложной помощи", - добавил он.

Как ранее сообщила газета The Times, основная цель нововведения - уменьшить очередь в упомянутых отделениях, которая иногда может достигать нескольких часов. "Сделано все будет таким образом, чтобы вы звонили, прежде чем приезжать в больницу. Если вы обратитесь заранее по телефону 111, то вам дадут нужный совет и при необходимости зарезервируют место и скажут, куда именно ехать. Речь идет о том, чтобы упорядочить этот процесс, а помощь в первую очередь получали те, кому она действительно нужна, а не люди, у которых просто болит голова", - сказал собеседник агентства. При этом отделения неотложной помощи, которые обычно действуют при больницах, будут принимать и тех пациентов, которые будут напрямую ехать на прием, никуда заранее не звоня.

Представитель Национальной службы здравоохранения Англии подчеркнул, что нововведение не коснется службы скорой помощи, и в ситуации, когда речь может идти о реальной угрозе здоровью, никакой предварительной записи не потребуется. "Если у вас подозрение на инсульт или инфаркт, или если вы получили серьезную травму, вы можете позвонить по телефону 111, но можно, как и раньше, сразу обращаться в службу скорой помощи по телефону 999, и за вами пришлют неотложку. Здесь изменений никаких нет", - заверили в NHS England.

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ВеликобританияПандемия COVID-19
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