В Саратовской области до 3 августа продлены ограничения, связанные с коронавирусом

ТАСС, 30 июля. Власти Саратовской области до 3 августа продлили запрет на проведение спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий, а также на работу бассейнов, театров и кинотеатров. Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства.

"Запретить с 27 марта по 3 августа включительно доступ посетителей в плавательные бассейны, с 30 марта по 3 августа включительно [запретить] проведение на территории Cаратовской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий", - сказано в сообщении.

Кроме того, до 3 августа продолжают действовать ограничения на деятельность театров, кинотеатров, аквапарков, зоологических садов. Приостановлено предоставление социальных услуг, предусматривающих проведение спортивных, досуговых, экскурсионных мероприятий и групповых занятий, а также проведение досуговых мероприятий в помещениях, расположенных в объектах торговли.

В постановлении также сказано, что сохраняется запрет на бронирование мест, прием и размещение жителей в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения. Ранее эти запреты действовали до 31 июля.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 9 308 случаев заражения коронавирусом, 5 547 человек выздоровели, 58 жителей региона умерли. Регион находится на первом этапе снятия ограничений.