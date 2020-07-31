Хабаровские власти поддержат детские лагеря, не работающие из-за пандемии

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края окажут финансовую помощь детским лагерям, которые не смогли открыться этим летом из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу журналистам сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев.

Детские загородные и пришкольные лагеря в Хабаровском крае не работают из-за ограничений, действующих из-за коронавирусной инфекции. Лишь девять загородных и 41 пришкольный лагерь откроются в первых числах августа. Отдохнуть в них смогут около 3 тыс. детей.

"Допустить не хотим, чтобы лагеря обанкротились. Они несут большие убытки из-за распространения коронавируса и ограничений. Мы будем вырабатывать дорожную карту по решению этого вопроса. Министерству образования края я дал поручение подготовить предложения, в каком виде и как мы поддержим детские лагеря", - сказал Дегтярев после посещения детского лагеря "Океан" возле Хабаровска.

Он уточнил, что конкретно для этого лагеря финансовая поддержка, по предварительным данным, составит несколько миллионов рублей. "Такую красоту терять не хотелось бы. Здесь все сделано с любовью. Огромные силы вложены, находят [здесь] свое призвание вожатые, студенты, старшеклассники. Мы не можем допустить, чтобы все это развалилось", - добавил Дегтярев.

Он подчеркнул, что дал поручение краевому Минобразования найти компромиссное решение для родителей, уже оплативших путевки в детские лагеря, смены в которых не состоялись из-за пандемии и самими организациями, которые пытаются удержаться на плаву в ситуации, когда они не смогли принять детей.

После посещения "Океана" Дегтярев сообщил, что в 2021 году отправит отдыхать сюда одного из своих сыновей.