В Татарстане высокоскоростной доступ в интернет до конца 2020 г. получат все школы

КАЗАНЬ, 31 июля. /ТАСС/. Все здания школ Татарстана до конца текущего года будут иметь высокоскоростной доступ в интернет, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы министерства образования и науки республики Алсу Мухаметова.

14 июля министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что только 25% российских школ обеспечены качественным интернетом и готовы к дистанционному обучению на хорошем уровне, остальным требуется поддержка. Он уточнил, что министерство проверило оснащение 40 тыс. образовательных учреждений.

"До конца 2020 года все объекты школ Республики Татарстан будут иметь высокоскоростной доступ в сеть "Интернет". Это беспрецедентный шаг. Также в действующих школах будет проведена работа по дооснащению точками беспроводного доступа Wi-Fi и увеличению пропускной способности каналов связи", - сказала Мухаметова.

Она уточнила, что сейчас из 1 402 школ региона и их филиалов 635 школ имеют высокоскоростной доступ в интернет по технологии волоконно-оптических линий связи.