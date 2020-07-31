В Карелии нашли останки испанца из числа ленинградских добровольцев, погибшего в 1941 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Поисковый отряд "Доброволец - Политех", действующий на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, обнаружил в Карелии останки испанского бойца из числа ленинградских добровольцев, воевавшего в составе 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил в пятницу командир отряда Александр Новокшонов.

"В этом году, выехав на Вахту Памяти в Карелию, мы работали по местам боев, которые 3-я дивизия народного ополчения вела при выходе из окружения, - рассказал Новокшонов. - Места поисковых работ были определены после изучения журналов боевых действий, составленных противником, а также воспоминаний ополченцев - участников тех событий. Это 9-10 сентября 1941 года. Антонио Суарес был в арьергарде прорыва (войска прикрытия, выделяемые от воинского соединения при отступлении) и дал возможность товарищам прорваться из окружения к своим".

Отряд нашел смертный медальон Суареса. "Туда, помимо стандартного бланка, была вложена и записка, написанная испанцем от руки, с адресом и данными", - добавил Новокшонов.

Испанские добровольцы

"Когда нам стало известно о находке, мы обратились к нашим коллегам из Испанского центра в Москве", - рассказал руководитель отдела корпоративных коммуникаций Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС Станислав Вязьменский. В этом центре собрана обширная база данных на испанских "детей войны", проживавших в СССР и принимавших участие в Великой Отечественной войне. Всего Советский Союз приютил от ужасов гражданской войны в Испании 1936-1939 годов около 3 тыс. испанских детей. Они были распределены по 15 детским домам на территории России и Украины, которые специально создавались для проживания испанских "детей войны".

Удалось выяснить, что Суарес Грана Антонио родился в Астурии в 1924 году. В 1937 году вместе с другими юными испанцами был вывезен в СССР. Воспитывался в детских домах в Красновидово и в Москве. В 1940 году его перевели в детский дом №8 в Ленинград. Он поступил в одно из ремесленных училищ города. В июле 1941 года записался добровольцем в 3-ю Фрунзенскую дивизию народного ополчения.

"Весной 2018 года петербургские тассовцы занимались выявлением фамилий испанских добровольцев, павших на защите Ленинграда. С этой целью мною были изучены все 18 томов издания "Книга Памяти. Российская Федерация. Ленинград 1941-1945". И там Суарес Грана Антонио значится погибшим в бою в 1943 году у деревни Невская Дубровка Всеволожского района Ленинградской области. Существуют даже списки захороненных на мемориале в Невской Дубровке, Суарес - в этих списках. После находки политехниками смертного медальона Суареса в Карелии тассовцы продолжат выяснение обстоятельств гибели Антонио", - сказал Вязьменский.

Всего в 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения воевало более 70 испанских юношей. Суарес стал вторым испанцем, обнаруженным петербургскими поисковиками в Олонецком районе Карелии. В августе 2016 года бойцами отряда "Патриот" были найдены останки Мартина Пеньи. Он погиб в августовских боях 1941 года, когда дивизия вела наступление.

ТАСС начал поиски родственников Пеньи и при помощи Союза организаций российских соотечественников в Испании в Бильбао была найдена племянница Мартина Бегонья. В июле 2019 года она, в составе делегации испанских "детей войны", побывала в Республике Карелия, в тех местах, где погиб Мартин. Посетила делегация и офис петербургского информцентра ТАСС, где Бегонье вручили копию похоронки на дядю, датированную августом 1941 года (сотрудники ТАСС обнаружили ее в фондах Государственного музея истории Санкт-Петербурга).

Планы по захоронению

Местом захоронения найденных поисковиками отряда "Доброволец - Политех" останков станет мемориал "Алеша", расположенный неподалеку от деревни Сяндеба. "Там в течение 20 лет традиционно хоронят ополченцев из 3-й дивизии народного ополчения, - сказал Новокшонов. - В этом году мы отказались от захоронений. Родственники опознанных найденных бойцов приехать не могут из-за коронавирусных ограничений. И захоронения переносятся на будущий год".

Поисковые работы в Олонецком районе продолжатся. "Мы "зацепили" пока только краешек. Финны описывают, что там погибли около 500 человек. Мы пока смогли найти где-то около сотни. Еще предстоит большой объем работ", - пояснил командир отряда.

О 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения

В первые месяцы Великой Отечественной войны на Олонецком направлении Северного фронта сложилось тяжелое положение. Финские войска рвались к реке Свирь, чтобы соединиться с немецкими войсками южнее Ладоги. В конце июля 1941 года на помощь Олонецкой оперативной группе была направлена только что сформированная 3-я Ленинградская (Фрунзенская) дивизия народного ополчения. В ее состав вошли около 10 тыс. бойцов, в том числе рабочих и служащих предприятий и учреждений Фрунзенского района, Петроградской и Выборгской стороны, старшеклассников, ветеранов Гражданской войны, студентов и преподавателей нескольких вузов, в том числе Политехнического университета.

Спецпроект ТАСС

С 2015 года петербургский информцентр ТАСС ведет масштабный проект по увековечению памяти испанцев, павших и пропавших без вести на защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Промежуточным этапом стала книга Станислава Вязьменского "Ленинградская битва 1941-1944. Партизанский отряд Франциско Гульона: судьба и память", изданная ТАСС в 2019 году. Продолжением проекта станет мультимедийная выставка "Испанские интернационалисты в боях за Ленинград". Выставка будет открыта в Историческом парке "Россия - моя история" 3 сентября. Найденные записки из смертного медальона Антонио Суареса включат в экспозицию выставки.