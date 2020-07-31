МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник является символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближним, которые лежат в основе священного Корана", - говорится в поздравлении.

"Отмечу, что, поддерживая вековые исламские традиции, мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе", - подчеркнул президент.

Курбан-байрам (по-арабски - Ид аль-адха, праздник жертвоприношения) отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа (в 2020 году он наступает с заходом солнца 30 июля) и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. В 2020 году, согласно богословскому заключению Совета улемов ДУМ РФ, праздничная молитва состоится 31 июля.