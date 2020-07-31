В Мурманской области продлили режим повышенной готовности до 1 сентября

МУРМАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманской области продлен до 1 сентября. Об этом на брифинге в пятницу сообщил журналистам глава региона Андрей Чибис.

"Наметилась тенденция к снижению заболевания и коронавирусом, и ОРВИ, мы в прошлый раз говорили, что вышли на плато, сейчас мы видим постепенное снижение выявления заболевания, что соответствует прогнозам оперативного штаба. Это при том, что уровень тестирования у нас остается очень высокий, он в шесть раз превышает тот норматив, который имеется. Для обеспечения контроля над ситуацией и реализации всех необходимых действий и мероприятий мы продлеваем режим повышенной готовности на территории всей Мурманской области до 1 сентября текущего года", - сказал Чибис.

Он добавил, что в случае сохранения стабильной ситуации с заражением коронавирусом в регионе с середины августа планируется открыть работу предприятий общественного питания, торговых центров и детских садов в полном режиме, а не в режиме дежурных групп, а также возобновить оказание плановой медицинской помощи.

Режим повышенной готовности в регионе действует с 17 марта, в том числе ограничен въезд в ряд населенных пунктов, сохраняется масочный режим в помещениях и на транспорте, проводится дезинфекция общественных пространств, сотрудники многих учреждений проходят обязательный допуск к работе, включая тестирование на коронавирус. До 9 августа в регионе продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет. При этом разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, учреждений индустрии красоты и спорта, библиотек и музеев, ряда непродовольственных магазинов при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. С 27 июля в ряде городов открылись летние оздоровительные лагеря для детей.

По информации оперативного штаба, по состоянию на утро пятницы в Мурманской области выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусом, из них 98 - в Мурманске. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в регионе составляет 10 232, 6 202 пациента выздоровели, 3 953 человека находятся на лечении с коронавирусом в больнице, 77 человек умерли.