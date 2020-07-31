МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, сообщили в его секретариате.

"Этот день наполнен для всех мусульман самыми светлыми чувствами и ожиданиями. Он символизирует милосердие, призывает к добру и взаимному уважению, верности многовековым традициям, почитанию старших", - говорится в поздравлении Медведева.

Он высоко оценил взаимодействие государства с Духовными управлениями мусульман России.

"Мы поддерживаем вашу вовлеченность в общественную жизнь нашей страны, считаем ее фундаментом для межнационального и межрелигиозного диалога. И, конечно, приветствуем ваши усилия по противодействию религиозному экстремизму и нетерпимости, поддержанию согласия в обществе", - отметил зампред Совбеза, пожелав "благополучия и успехов во всех начинаниях".