В Хабаровском крае разрешили работу детских лагерей и заведений общепита

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края сняли ограничения на работу детских оздоровительных лагерей и заведений общепита. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал сегодня постановление, снимающее ограничения по работе детских оздоровительных лагерей и объектов общественного питания. Согласно документу, лагеря открываются уже с 1 августа, а рестораны, кафе и другие точки общепита - с 9 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа этих организаций возобновляется с учетом жестких требований. Так, детские лагеря будут загружены не более чем на 50%. Пришкольные лагеря разрешено открыть только в тех населенных пунктах, где не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом. При этом Роспотребнадзор будет контролировать выполнение эпидемических норм.

Точки общепита будут открываться в заявительном порядке. Сначала организация подает заявку в муниципалитет, и только после того, как специальная комиссия в течение пяти рабочих дней проверит выполнение санитарных правил, ресторан или кафе сможет возобновить деятельность.

В Хабаровском крае с начала пандемии зарегистрировано свыше 7,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 59 человек умерли. Ежедневно регистрируется более 100 новых случаев заболевания.