Суд в Хабаровске арестовал на 7 суток блогера, участвовавшего в несанкционированных акциях

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Хабаровска на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который освещал несанкционированные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом ТАСС сообщил адвокат Романова Константин Бубон.

"Суд Центрального района арестовал [Алексея Романова] на семь суток. Административный арест по статье 20.2 ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - сказал Бубон.

Романов ранее жил в Хабаровске, работал на одном из местных телеканалов. После переехал в Грузию, где стал вести собственный блог.