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Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Премьер отметил важность выполнения социальных программ для многочисленных сотрудников РЖД

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником, отметив важность выполнения социальных программ для многочисленных сотрудников РЖД.

"Мы с вами встречаемся в преддверии праздника - Дня железнодорожника, я хочу поздравить вас, коллектив РЖД", - обратился глава кабинета министров к руководителю РЖД Олегу Белозерову во время личной встречи в Доме правительства. День железнодорожника празднуется ежегодно в первое воскресенье августа.

"Так сложилось, что именно РЖД является связующей магистралью России от Владивостока до Калининграда, один из самых крупных работодателей в стране - около 700 тыс. людей работают в РЖД", - отметил Мишустин. Поэтому, по его словам, "очень важно, чтобы все программы, в том числе социальные, работали".

Председатель правительства констатировал, что "из-за пандемии отрасль испытала достаточно непростые времена" и напомнил о выпуске бессрочных облигаций, которые "помогли сохранить высокий уровень инвестиционной программы, который был запланирован" у РЖД. Премьер надеется, что выпуск облигаций "поможет справиться со всеми задачами", стоящими перед РЖД.

В начале июня ЦБ зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций РЖД объемом до 370 млрд рублей. Инвестпрограмма холдинга на 2020 год составляет 642 млрд рублей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБелозеров, Олег Валентинович
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