На Хайнане открылась лаборатория по исследованию заболеваний тропических животных

ХАЙКОУ /Китай/, 31 июля. /ТАСС/. Лаборатория по исследованию эпизоотических заболеваний тропических животных открылась в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

Новая хайнаньская лаборатория специализируется на изучении болезней, угрожающих здоровью человека и животных. Научное учреждение проводит фундаментальные и прикладные исследования в областях эпидемиологии, молекулярной биологии, иммунологии, а также изучает инфекционные и патогенные механизмы и способы противодействия им. Как уточняет издание, его целью является организация "первой линии профилактической защиты от рисков для общественного здравоохранения и экологической системы Хайнаня", что в итоге внесет свой вклад в реализацию плана властей КНР по строительству порта свободной торговли на этом острове.

Лаборатория создана при поддержке Академии сельскохозяйственных наук Хайнаня и Института ветеринарии Ланьчжоу - одной из ведущих в стране организации, специализирующейся на профилактической ветеринарной медицине. В частности, в ланьчжоуском институте располагается национальная референтная лаборатория диагностики ящура, признанная Всемирной организацией по охране здоровья животных.

В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане, согласно которой на острове должна быть реализована упрощенная инвестиционная система и либерализована финансовая сфера. При этом при реализации этого проекта правительство планирует уделить особое внимание предотвращению социально-экономических рисков, в том числе связанных с экологией и здравоохранением.

В соответствии с программой властей КНР администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.