В Белгородской области с 3 августа возобновят работу детсадов и культурные мероприятия

ТАСС, 31 июля. Власти Белгородской области разрешили возобновить работу детсадов при загруженности до 50%, проведение культурных мероприятий на открытом воздухе и сдачу нормативов ГТО с 3 августа. Соответствующее постановление подписано в пятницу, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор региона Евгений Савченко.

"С 3 августа в Белгородской области при соблюдении всех санитарных требований разрешается проводить культурные и развлекательные мероприятия на открытом воздухе, открываются детские сады - загрузка до 50% от нормативов наполняемости, могут проводиться физкультурные и спортивные мероприятия муниципального и регионального уровня, в том числе выполнение нормативов ГТО", - написал Савченко.

Кроме того, с 3 августа в Белгородской области возобновят работу объекты массового отдыха, курорты для лечения и оздоровления детей, детские игровые комнаты, развлекательные центры, аттракционы, досуговые заведения. Также в регионе начнут проводить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры (за исключением жителей старше 65 лет).

К 31 июля в Белгородской области выявили 5 952 случая заражения коронавирусом. За все время 4 950 человек выздоровели, 52 пациента умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 17,2 млн человек, свыше 673 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 839 981 случай заражения, выздоровели 638 410 человек, умерли 13 963. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.