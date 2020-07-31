Путин подписал закон о продовольственных пайках для росгвардейцев

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий выдачу продовольственных пайков служащим войск Росгвардии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В сопроводительных материалах к закону отмечалось, что не всегда возможно обеспечить горячее питание во время выполнения росгвардейцами служебно-боевых задач из-за отсутствия столовых в местах несения службы. При этом выдача им продовольственного пайка была невозможна из-за отсутствия законодательного урегулирования.

Нерешенность этого вопроса приводила к необходимости ежедневной выдачи индивидуальных рационов питания (так называемых сухих пайков), что влекло ухудшение качества питания и удорожание его стоимости более чем в три раза.