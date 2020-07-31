Путин сократил перечень мероприятий, на которые могут принимать ставки букмекеры

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ограничение мероприятий, на которые в букмекерских конторах и тотализаторах могут приниматься ставки, и ряд других норм по регулированию деятельности организаторов азартных игр. Документ, принятый Госдумой 22 июля и одобренный Советом Федерации 24 июля, опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Для недопущения организации азартных игр с использованием игровых автоматов под видом букмекерской деятельности закон предусматривает ограничение мероприятий, на которые в букмекерских конторах и тотализаторах могут приниматься ставки, - определяется исчерпывающий список таких мероприятий. Речь идет о спортивных соревнованиях, в том числе организованных международными спортивными организациями, всероссийскими и иностранными спортивными федерациями или профессиональными спортивными лигами и испытаниях лошадей на ипподромах.

Закон устанавливает обязанность организатора азартных игр, имеющего лицензию на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, по размещению в доступном для посетителей игорного заведения месте действующей банковской гарантии исполнения обязательств перед участниками азартных игр или ее копии. Неисполнение данного требования может повлечь за собой лишение такой лицензии.

Документом уточняются требования к банковской гарантии, в соответствии с которыми она выдается банком, включенным в предусмотренный Налоговым кодексом РФ перечень банков, отвечающих требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Также предусматривается, что в букмекерских конторах, тотализаторах, пунктах приема ставок и процессинговых центрах может использоваться исключительно оборудование, которое не является игровым, но с помощью которого осуществляется учет и обработка ставок, принятых от участников азартных игр, фиксация результатов азартных игр, расчет сумм подлежащих выплате выигрышей и ряд других функций. Это оборудование может использоваться только работниками организатора азартных игр, перечень такого оборудования устанавливается правительством.