Дербент привлечет туристов канатной дорогой и археологическими раскопками

МАХАЧКАЛА, 31 июля. /ТАСС/. Власти Дербента планируют превратить один из древнейших российских городов в туристический центр мирового уровня за счет реализации программы благоустройства, развития туристической инфраструктуры и продвижения его для туристов, сообщил ТАСС главный архитектор мэрии Дербента Иса Магомедов. Так, в ближайшие годы в городе обновят популярные у туристов крупнейший парк и пешеходные улицы, построят мультимедийный фонтан и организуют наблюдение за археологическими раскопками.

На этой неделе первый замглавы Минэкономразвития РФ Михаил Бабич, который побывал с рабочей поездкой в Дагестане, заявил о высоком потенциале развития Дербента как туристического центра, и отметил, что для координации усилий властей разного уровня и бизнеса сформируют перечень мероприятий.

"Ежегодно Дербент привлекает десятки тысяч туристов со всей страны и зарубежья. За счет полной реализации республиканской госпрограммы по комплексному развитию Дербента, всей городской инфраструктуры, созданию здесь множества интересных развлекательных и образовательных площадок, развитию событийного туризма, а также благодаря активной рекламе туристических объектов и сотрудничеству с федеральными и региональными туроператорами мы намерены превратить наш город в туристический центр мирового уровня", - сказал Магомедов.

По его словам, работа в этом направлении "уже идет активно". "В настоящее время по многим запланированным в рамках республиканской госпрограммы по Дербенту проектам работа началась и ведется достаточно активными темпами", - отметил собеседник агентства.

Дербентский Арбат и городской "Пассаж"

Осенью 2019 года консорциум под лидерством компании "Новая земля" стал победителем конкурса на разработку мастер-плана Дербента. Предложенный план развития рассчитан до 2040 года. Он предполагает создание новой "туристической мили" в центре города, которая соединит цитадель Нарын-Кала и исторический центр Дербента с морем и набережной. Кроме того, предполагается создание двух новых жилых районов на юге и севере города со среднеэтажной застройкой и социальной инфраструктурой внутри каждого из районов, а также промышленно-логистического кластера, куда будут вынесены все ныне существующие в центральной части промышленные площадки.

В настоящее время в городе реализуются несколько проектов, которые должны повысить его туристическую привлекательность и улучшить качество жизни горожан. Так, началось комплексное благоустройство переулка им. Казем-Бека в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Переулок назван в честь основоположника российского востоковедения, крупнейшего отечественного тюрколога, исламоведа Мирзы Мухаммед-Али Казем-Бека, и является "дербентским Арбатом" - вечерами музеи города организовывают здесь выставки, творческие коллективы выступают на открытых микрофонах, люди собираются, чтобы обсудить важные события. В 2019 году выполнен первый этап реконструкции - уложена брусчатка, установлены фонари освещения, скамейки и урны для мусора, заменены инженерные сети, высажены деревья. Завершение второго этапа планируется в текущем году.

В переулке Казем-Бека расположено здание городского "Пассажа", которое долгие годы простаивает в ветхом состоянии и не используется, с 1927 года сооружение использовалось в качестве крытого рынка Горсовета. Сегодня здание находится в частной собственности. Администрация города рекомендовала хозяевам возродить его деятельность, проработать вопрос создания в нем пространства, в котором дербентцы, как и много лет назад, смогут реализовывать свою продукцию, преимущество отдадут продукции народно-художественных промыслов. Как подчеркивают в пресс-службе правительства региона, сейчас реконструированный переулок имеет шансы вновь стать центром притяжения городской общественности.

Крупнейший парк и набережная

Кроме того, в городе благоустраивают парк имени Низами Гянджеви - самый большой по площади городской парк, памятник культурного наследия и символ города. Он расположен в центре населенного пункта вдоль северной стены основной достопримечательность Дербента - крепости "Нарын-кала", отделяющей его от парка им. Сулеймана-Стальского. Планируется, что на территории парка будет обустроен мультимедийный фонтан.

Одним из элементов северной стены на территории парка им. Низами Гянджеви является построенный русскими войсками в 1853 году деревянный маяк, который в 1866 году был перестроен в каменный. Маяк планируется открыть для посещений. Еще одним историко-архитектурным элементом стены на территории парка являются ворота Киямат-капы - "Ворота судного дня" - культовое мусульманское место, возникшее в IХ-Х вв. "Парк расположен вдоль крепостной стены, площадь территории парка 7 га, основным объектом парка является мультимедийный фонтан, размер фонтана составит 70 метров на 70 метров, струя - выше 30 метров. Помимо этого, в парке предусматривается рекреационная зона, зона детских площадок, зона выставочных музейных экспозиций и обслуживающих помещений", - рассказал Магомедов на презентации парка.

Вдоль северной крепостной стены выше парка Низами Гянджеви также начались работы по благоустройству улицы им. Мамедбекова. Проект предполагает обустройство пешеходной зоны, мощение дороги натуральным камнем, размещение туристических павильонов и отдельных зон, представляющих народные художественные промыслы Дагестана, специальную подсветку крепостной стены, зеленых зон. Покрытую куполом территорию раскопок, которые проводились на этой улице, планируется реконструировать и установить плоское, прочное и прозрачное стекло с пешеходным мостом, чтобы посетители могли проходить над раскопками и рассматривать их.

В этом году благоустроят 800 м улицы, а в дальнейшем предполагается продлить туристический маршрут через парк Низами Гянджеви к новой набережной. "Это одна из красивейших улиц вне границы старого города. Сейчас этот проспект построен, стадия благоустройства завершена. И наша задача - расширить пешеходную зону, оптимизировать движение. Протяженность улицы - 1,2 км, по ней люди будут добираться до набережной", - сказал Магомедов.

В начале реализации работ по благоустройству парка им. Низами Гянджеви обнаружили средневековые надмогильные саркофаги, после чего начались археологические раскопки на территории парка. "Предполагаются археологические раскопки, это самые большие за последнее время раскопки в Дербенте, которые мы планируем. То есть сама стена еще на 4 м в глубине. И мы начинаем в рамках госпрограммы археологические раскопки, которые будут продолжаться около трех лет, за ними можно будет наблюдать [туристам]", - рассказал главный архитектор города.

В парке предполагается создание детских площадок, скейт-парка, спортивных площадок. Большой мультимедийный фонтан с проекцией на воду, звуковым сопровождением и спецэффектами, которому нет аналогов в Дагестане и на всем Северном Кавказе, должен стать одной из главных особенностей парка, отметил Магомедов. Комплексное благоустройство парка осуществляется в рамках госпрограммы Республики Дагестан "Комплексное территориальное развитие городского округа "город Дербент". Строительство фонтана осуществляется за счет пожертвования Сбербанка России.

Не только проекты

Власти указывают, что для развития города нужно не только реализовать новые инфраструктурные проекты, но и решить его проблемы. По словам мэра Хизри Абакарова, в Дербенте старая и неразвитая инженерная инфраструктура, низкий уровень водоснабжения, неудовлетворительная экологическая ситуация на побережье.

"Проблемы везде одни и те же - они начинаются с водоотведения, канализации, функционирования социальных учреждений, технических присоединений электрических, газовых сетей, - отметил глава правительства Дагестана Артем Здунов. - Но Дербент - особенный город, здесь все надо взвешивать на историческую и культурную идентичность".

Как рассказал Здунов, Дербент - единственный в республике, где действует программа развития конкретного города, позволяющая привлекать федеральные средства. Как отмечал Бабич, формирование перечня мероприятий для города позволит координировать действия властей всех уровней, а также бизнеса, который заинтересован в развитии Дербента.

О Дербенте

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км.