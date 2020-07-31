Власти Петербурга в 2020 году выкупят здание частной скорой помощи для нужд горбольницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют выкупить и отремонтировать здание на Чугунной улице, занимаемое частной скорой помощью города, в 2020 году. Помещение переоборудуют под новый корпус городской больницы Святого Луки, который в случае необходимости будет использоваться для размещения больных с коронавирусом, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы администрации города.

Ранее региональные СМИ сообщали, что частная скорая помощь "Coris" в Санкт-Петербурге находится на грани закрытия, ее "выселяют" для организации госпиталя для пациентов с коронавирусом. Власти Санкт-Петербурга 8 июля предложили частной скорой несколько вариантов аренды в других зданиях.

"Выкуп городом здания и проведение в нем ремонта предусмотрены в этом году. В корпусе разместят консультационное отделение, амбулаторно-стационарное отделение химиотерапии, а также перенесут в него отделения медицинской реабилитации, чтобы в основном корпусе развивать хирургическое направление, урологию и терапевтическое отделение. В случае необходимости корпус будет переоборудован под лечение больных с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, до 1 сентября коммерческая деятельность частной службы скорой помощи "Сoris" по старому адресу прекратится. Со своей стороны Комитет по здравоохранению окажет полное содействие руководству организации в получении необходимых лицензий в кратчайшие сроки в связи со сменой адреса.

"Коммерческим организациям, арендующим помещения в здании, в том числе частной службе скорой помощи "Coris", своевременно были направлены уведомления о расторжении договоров. Комитет имущественных отношений предложил генеральному директору "КОРИС Ассистанс" Льву Авербаху варианты помещений по четырем адресам, но он самостоятельно нашел новое место", - отмечается в сообщении.

Больница Святителя Луки - многопрофильный стационар, в котором получают медицинскую помощь жители Петербурга и Ленобласти, а также пациенты из всех регионов России, стран СНГ и Европы. По словам первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Сараны, обсуждения о выкупе здания для расширения площадей больницы идут последние несколько лет.