Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Ненецком АО продлили до 30 августа

ТАСС, 1 августа. Режим повышенной готовности в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в Ненецком автономном округе (НАО) продлили до 30 августа, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Режим повышенной готовности на территории Ненецкого автономного округа продлен до 30 августа, включая двухнедельную самоизоляцию при отсутствии справки об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

При этом в НАО с 3 августа будет разрешено открыть кинотеатры.

С начала пандемии в Ненецком округе подтверждено 274 случая заболевания коронавирусом, 224 человека полностью излечились от инфекции, трое - умерли от основных заболеваний в период лечения от коронавируса. На лечении в стационаре Ненецкой окружной больницы на сегодняшний день находятся четыре вахтовика окружных месторождения, амбулаторно лечение получают 41 человек, два пациента переведены в медицинские учреждения Республики Коми.