ЗАГСы в Ставропольском крае возобновили торжественные регистрации брака

ПЯТИГОРСК, 1 августа. /ТАСС/.ЗАГСы в Ставропольском крае возобновляют торжественные регистрации брака с участием гостей. При этом сохраняется ряд ограничений, в частности, все участники церемонии должны быть в масках и перчатках, сообщили журналистам в субботу в управлении по информполитике правительства края.

"Управление ЗАГС Ставропольского края возобновляет церемонии торжественной регистрации бракосочетания в присутствии гостей. Решено, что родственники и друзья молодоженов могут присутствовать при торжественном моменте. На регистрацию допускается не более 10 человек, включая сотрудников отдела ЗАГСа", - говорится в сообщении.

По данным управления, торжественные регистрации проходят как в помещениях, так и на открытой площадке "Беседка счастья" отдела ЗАГС по городу Ставрополю.

При этом действуют все ограничения, необходимые в условиях пандемии. "Обязательным остается и требование по соблюдению социальной дистанции не менее полутора метров. Все участники церемонии должны находиться в масках и перчатках", - отмечается в пресс-релизе.